recherche
Magazines

"13h15 le samedi" : Portrait d'Eva André, une figure montante de l'apnée française ce 30 août 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 29 août 2025 106
"13h15 le samedi" : Portrait d'Eva André, une figure montante de l'apnée française ce 30 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 30 août 2025 France 2, la rediffusion de « Eva et les requins », le portrait d'Eva André, figure montante de l'apnée française.

Elle est l’un des grands espoirs de l’apnée française. Après avoir quitté des études de commerce pour sa passion, Eva André est devenue, au fil des ans, vice-championne de France d’apnée en profondeur et a décroché le record de plongée à 90 mètres aux championnats du monde en 2024.

Aujourd'hui, elle poursuit un rêve : approcher en apnée le requin-bouledogue, l’un des plus gros prédateurs des océans. A 28 ans, elle s'y sent prête.

Les équipes de "13h15 le samedi" l’ont suivie dans son nouveau défi.

Ce squale a mauvaise réputation, étant régulièrement mis en cause dans des accidents mortels avec des humains. Pourtant, c’est une espèce menacée par la pêche et la détérioration de son milieu naturel.

Eva André va plonger à Playa del Carmen, au Mexique, l’un des rares sites où on peut l'approcher dans son environnement pour montrer que ce prédateur est plus vulnérable qu’il n’y paraît.

Un document de Laura Lequertier et Elise Leygnier / Kartagen.

Dernière modification le vendredi, 29 août 2025 18:22
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le burger, un super pouvoir américain&quot; à découvrir sur France 5 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

"Le burger, un super pouvoir américain" à découvrir sur France 5 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

29 août 2025 - 18:47

Sur le même thème...

&quot;Au bout de l'enquête&quot; : l'affaire François Gérard sur France 2 samedi 30 août 2025

"Au bout de l'enquête" : l'affaire François Gérard sur France 2 samedi 30 août 2025

29 août 2025 - 18:31

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 30 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 30 août 2025 sur TF1, les reporta…

29 août 2025 - 17:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL