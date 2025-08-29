"13h15 le samedi" : Portrait d'Eva André, une figure montante de l'apnée française ce 30 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 30 août 2025 France 2, la rediffusion de « Eva et les requins », le portrait d'Eva André, figure montante de l'apnée française.

Elle est l’un des grands espoirs de l’apnée française. Après avoir quitté des études de commerce pour sa passion, Eva André est devenue, au fil des ans, vice-championne de France d’apnée en profondeur et a décroché le record de plongée à 90 mètres aux championnats du monde en 2024.

Aujourd'hui, elle poursuit un rêve : approcher en apnée le requin-bouledogue, l’un des plus gros prédateurs des océans. A 28 ans, elle s'y sent prête.

Les équipes de "13h15 le samedi" l’ont suivie dans son nouveau défi.

Ce squale a mauvaise réputation, étant régulièrement mis en cause dans des accidents mortels avec des humains. Pourtant, c’est une espèce menacée par la pêche et la détérioration de son milieu naturel.

Eva André va plonger à Playa del Carmen, au Mexique, l’un des rares sites où on peut l'approcher dans son environnement pour montrer que ce prédateur est plus vulnérable qu’il n’y paraît.

Un document de Laura Lequertier et Elise Leygnier / Kartagen.