"Au bout de l'enquête" : l'affaire François Gérard sur France 2 samedi 30 août 2025

Samedi 30 août 2025 à 14:05, Marie Drucker présentera un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire François Gérard.

14:05 Affaire François Gérard, au nom du fils

Un père attend à la gare son petit garçon de 9 ans qui rentre seul d’un week-end à la montagne. Mais sur le quai et dans le train, il est introuvable.

S'ensuivent des heures d’angoisse qui vont déboucher sur une terrible découverte.

Le père de la victime qui témoigne pour nous s’est conduit avec une noblesse rare malgré sa douleur.

À la suite de cet inédit, France 2 rediffusera deux autres numéros :

15:00 Affaire de l’étrangleur des parkings, le tueur et la policière

Dans le Paris de 1977, un tueur suscite la psychose dans le 10ème arrondissement de Paris. Il tue une première fois une jeune femme dans son parking souterrain. Puis une autre...

Mais il va trouver sur son chemin une jeune policière très prometteuse, Martine Monteil, qui fera ensuite une grande carrière dans la police judiciaire. Sa méthode pour obtenir des aveux : trouver le point faible du suspect.

16:05 Affaire François Darcy, l’amour à mort

Ils venaient de passer un week-end en amoureux dans la vallée de Chevreuse pour leurs dix ans de mariage. Pourtant, ce dimanche 26 février 2012, l’idylle du couple Darcy tourne au cauchemar. Un homme tire sur le mari, puis met le feu à la voiture des époux : la femme meurt brûlée vive. Pourquoi ce guet-apens ? Qui pouvait en vouloir à ce couple sans histoire ?

L’enquête va permettre d’élucider un crime qui semblait presque parfait…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.