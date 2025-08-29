"28 minutes" vendredi 29 août 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Délyvous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 29 août 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Retour sur l'actualité de la semaine : Emmanuel Macron, Benyamin Netanyahou et l'instrumentalisation de l'antisémitisme en France ; François Bayrou ou l’instabilité politique et l’incertitude économique ; le limogeage par Donald Trump de la gouverneure de la FED, Lisa Cook ; l'emballement autour des fiançailles de Taylor Swift et du joueur de football américain Travis Kelce.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes : Paul Melun, écrivain, Laetitia Strauch-Bonart, essayiste et journaliste indépendante, Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice, ainsi que la dessinatrice de presse Coco.

Antisémitisme en France : un sujet d’instrumentalisation ?

La réponse n’aura pas tardé. Dans un courrier tranchant de six pages seulement rendu public le 26 août, Emmanuel Macron a répliqué à la lettre de Benyamin Netanyahou qui l’avait accusé d’alimenter le “feu antisémite” en voulant reconnaître un État palestinien. “La lutte contre l’antisémitisme ne saurait être un sujet d’instrumentalisation et ne peut nourrir aucun désaccord entre Israël et la France”, tonne le président français qui reproche au premier ministre israélien d’avoir fait fuité sa lettre dans la presse avant de lui envoyer. Il n’hésite d’ailleurs pas à rappeler qu’il a été le premier chef d’État français à assimiler l’antisionisme à l’antisémitisme. Les chiffres du ministère de l’Intérieur vont dans son sens : les actes antisémites en France au 1er semestre 2025 sont en baisse de 27 % par rapport à la même période en 2024. Le bilan demeure toutefois alarmant puisqu’ils restent largement supérieurs à ceux enregistrés avant l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023.

François Bayrou ou l’instabilité politique et l’incertitude économique

À l’incertitude politique s’ajoute celle économique. Au lendemain de l'annonce, lundi 26 août, de François Bayrou de solliciter un vote de confiance à l’Assemblée nationale le 8 septembre, la Bourse de Paris a ouvert en net recul et les actions des banques ont plongé. Cerise sur le gâteau, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a d’abord effrayé les patrons en n’excluant pas une intervention du FMI sur les finances publiques avant de rétropédaler et d'écarter cette possibilité. Mais, au sein du Medef, qui a tenu son université d’été mercredi et jeudi, les problèmes sont loin d’être résolus. François Bayrou a-t-il dramatisé la situation économique et financière de la France ?

Renaud Dély reçoit Gael Faure, artiste qui préfère se qualifier d’artisan. Inspiré par les textes de Jean Giono, il réalise un spectacle “Le bruit des blés” présenté comme un spectacle “permaculturel”, mêlant chant, danse contemporaine et art littéraire. Un spectacle en circuit court, en plein air, dans des fermes, des vignobles ou des festivals engagés.

Également au sommaire

Une première dans l’histoire de la FED, la Réserve fédérale des États-Unis. Donald Trump a décidé de limoger sa gouverneure, en l’occurence Lisa Cook, première femme afro-américaine à occuper ce poste. Il lui reproche une fraude concernant un prêt immobilier. Seul hic ? Ce “limogeage”, à effet immédiat selon le patron de la Maison Blanche, vise à prendre le contrôle de la FED à quelques jours d’une réunion décisive sur les taux d’intérêts. Mais la Constitution n’autorise pas un président à destituer un gouverneur de la banque centrale et Lisa Cook a bien l’intention de rester à son poste. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

L’annonce a fait le tour du monde. Taylor Swift s’est fiancée avec le joueur de football américain Travis Kelce. Il a suffi d’une phrase et de quelques clichés sur Instagram pour que la plateforme s’emballe avec plus de 12 millions de likes en moins d’une heure. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la "une" internationale sur les bombardements à Kiev et les espoirs de paix qui s’envolent, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par les invités du magazine, ainsi que "Le monde des choses", la nouvelle chronique de David Castello-Lopes.