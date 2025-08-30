"20h30 le samedi" rencontre Hélène Darroze, star de la gastronomie, ce 30 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le samedi" ce 30 août 2025, une rencontre avec Hélène Darroze, la cheffe aux six étoiles.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Hélène Darroze, une histoire de femmes

C'est l’une des plus grandes stars de la gastronomie française. Elue meilleure femme cheffe du monde en 2015, Hélène Darroze cumule six étoiles au Guide Michelin : deux étoiles à Paris (Marsan), trois à Londres (Hélène Darroze at The Connaught), et une à Hélène Darroze à Villa La Coste, dans l'arrière-pays d'Aix-en-Provence.

Et pourtant, cette figure emblématique de la gastronomie française a encore et toujours la soif d’apprendre.

Quatrième génération de sa famille à être derrière les fourneaux, elle a reçu des mains de son père les clés du Relais & Châteaux familial à Villeneuve-de-Marsan en 1995. Rien n’était écrit d'avance, et elle n’était pas destinée à reprendre le flambeau familial de l’auberge landaise.

Mais le goût des saveurs hérité de sa grand-mère a fini par faire son chemin. Aujourd’hui, elle apprend encore, auprès d’autres femmes, et c’est au Maroc que "20h30 le samedi" l'a suivie pour s’initier à une nouvelle cuisine…

Un portrait signé Laura Lequertier, Patrice Caillonneau et Emilie Janin / Auxyma.