"Appels d'urgence" au Cap d'Agde, un été chaud dans la station de tous les excès, lundi 1er septembre 2025 sur TFX

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Cap d'Agde : un été chaud dans la station de tous les excès ».

C'est l'une des destinations phares de la Méditerranée : le Cap d'Agde. Une station balnéaire de 10 000 habitants qui voit sa population multipliée par 20 à la haute saison. Avec à la clé, son lot d'excès et des journées bien remplies pour les gendarmes !

Chaque été, 240 000 touristes viennent chercher ici le soleil, la plage et un brin de frisson, car la zone est réputée pour son village naturiste, le plus grand d'Europe, et pour ses soirées déjantées. Un haut lieu du libertinage, où tous les excès sont permis ! Fête, alcool et nouvelles drogues : un cocktail explosif que doivent gérer les 110 policiers du commissariat du Cap d'Agde. Un quotidien musclé rythmé entre vols et cambriolages, agressions et violences, accidents et trafic de drogue.

Pendant tout l'été, les caméras du magazine "Appels d'urgence" ont suivi leur quotidien sous haute tension.

Vous découvrirez notamment Nicolas, qui depuis près de 10 ans part à la chasse aux pickpockets et aux voleurs sur les plages, prêt à se jeter à l'eau pour les attraper.

Vous suivrez également le quotidien de Tom, 28 ans, embarqué dans des courses-poursuites pour arrêter des chauffeurs en état d'ébriété.

Et enfin, Amanda qui doit faire face à des délinquants de la route survoltés.