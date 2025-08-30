recherche
Magazines

"Appels d'urgence" au Cap d'Agde, un été chaud dans la station de tous les excès, lundi 1er septembre 2025 sur TFX

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 30 août 2025 144
"Appels d'urgence" au Cap d'Agde, un été chaud dans la station de tous les excès, lundi 1er septembre 2025 sur TFX

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Cap d'Agde : un été chaud dans la station de tous les excès ».

C'est l'une des destinations phares de la Méditerranée : le Cap d'Agde. Une station balnéaire de 10 000 habitants qui voit sa population multipliée par 20 à la haute saison. Avec à la clé, son lot d'excès et des journées bien remplies pour les gendarmes !

Chaque été, 240 000 touristes viennent chercher ici le soleil, la plage et un brin de frisson, car la zone est réputée pour son village naturiste, le plus grand d'Europe, et pour ses soirées déjantées. Un haut lieu du libertinage, où tous les excès sont permis ! Fête, alcool et nouvelles drogues : un cocktail explosif que doivent gérer les 110 policiers du commissariat du Cap d'Agde. Un quotidien musclé rythmé entre vols et cambriolages, agressions et violences, accidents et trafic de drogue.

Pendant tout l'été, les caméras du magazine "Appels d'urgence" ont suivi leur quotidien sous haute tension.

Vous découvrirez notamment Nicolas, qui depuis près de 10 ans part à la chasse aux pickpockets et aux voleurs sur les plages, prêt à se jeter à l'eau pour les attraper.

Vous suivrez également le quotidien de Tom, 28 ans, embarqué dans des courses-poursuites pour arrêter des chauffeurs en état d'ébriété.

Et enfin, Amanda qui doit faire face à des délinquants de la route survoltés.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Piscines de rêve - Lagon en Sologne&quot; lundi 1er septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

"Piscines de rêve - Lagon en Sologne" lundi 1er septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

30 août 2025 - 16:00

Sur le même thème...

&quot;20h30 le samedi&quot; rencontre Hélène Darroze, star de la gastronomie, ce 30 août 2025 sur France 2

"20h30 le samedi" rencontre Hélène Darroze, star de la gastronomie, ce 30 août 2025 sur France 2

30 août 2025 - 11:16

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 1er septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 2ème soirée sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 1er septembre 2025, voici ce qui …

30 août 2025 - 14:40 L'amour est dans le pré

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL