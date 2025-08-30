"66 Minutes" dimanche 31 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 31 août 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



À contresens sur l’autoroute : face au danger

C’est le cauchemar absolu des automobilistes : croiser une voiture lancée à 130 km/h… à contresens. Chaque année en France, plus de 400 cas sont recensés. Une sortie loupée, un demi-tour improvisé, ou un conducteur désorienté… les raisons sont multiples, les conséquences souvent dramatiques !

À Toulouse (Haute-Garonne), Théo, 24 ans, a croisé un véhicule roulant à contresens en pleine nuit. Une scène surréaliste, sur une autoroute qu’il connaît par cœur. Réflexe rapide, évitement de justesse… il s’en sort indemne.

Mais choqué. Comme lui, des centaines d’automobilistes vivent chaque année ce type de frayeur. Alors comment éviter le pire ? Quelles sont les consignes à suivre en cas de danger ? Et que font les forces de l’ordre pour repérer et intercepter, à temps, ces véhicules ?

Dans le sud-ouest, les gendarmes multiplient les opérations ciblées et les contrôles de dépistage. Sur certaines portions, des caméras haute-technologie permettent de repérer en temps réel tout comportement anormal.

Enquête sur un phénomène méconnu qui ne concerne pas que les autres et découverte des bons réflexes à adopter pour rester en sécurité sur la route.

Chasseurs de promos : les rois des bonnes affaires

Ils écument les rayons des magasins, le regard affûté. Ils n’ont pourtant besoin de rien, si ce n’est empocher plusieurs centaines d’euros à la fin du mois. Leur secret ? Ils savent mieux que les autres mettre la main sur les bonnes affaires au bon moment … pour ensuite les revendre plus cher sur Vinted ou Amazon. Quand certains se contentent d’arrondir leurs fins de mois, d’autres en font un véritable business à temps plein car il y a gros à gagner. Aux États-Unis, cette nouvelle méthode a carrément changé la vie de ceux qui s’y sont mis à fond.

Pas besoin d’être un pro du numérique : un peu de bon sens, un téléphone et l’œil pour les bonnes affaires suffisent. Grâce à quelques applications simples, ils repèrent les baisses de prix avant tout le monde. Faire ses courses pour arrondir ses fins de mois ? C’est possible ! Et ça commence peut-être dès votre prochaine virée au centre commercial.

Mini caravanes : les nouvelles stars de cet été

Oubliez les camping-cars mastodontes et hors de prix ! Cet été, place aux nouveaux héros du camping malin et stylé et à ces incroyables maisons sur roues qui font tourner les têtes dès leur arrivée au camping. Une caravane pliante qui se déplace à la télécommande et triple de volume en une minute, une remorque 4 en 1 qui suit votre 4x4 jusqu’au bout du monde, une mini-caravane rétro aussi légère qu’un vélo cargo : ces engins futuristes font sensation … et impressionnent tous ceux qui passent à côté ! À l’intérieur : lit king size, douche chaude, frigo XXL, cuisine équipée… le confort d’un appartement mais au beau milieu de la nature. Et tout ça pour deux fois moins cher qu’un camping-car classique !

En famille, en duo ou en mode baroudeur solo, ces campeurs nouvelle génération redonnent envie de s’évader, de profiter. Et si c’était ça, les vraies vacances ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Barbecue géant, saloon et rodéo : la France à l’heure américaine

Oubliez les merguez ! Dans la banlieue toulousaine (Haute-Garonne), Lucas Tarentino a importé un monstre d’acier de trois tonnes tout droit venu du Texas. À son bord : un barbecue XXL capable de cuire 300 kilos de viande, lentement fumée. Son objectif ? Régaler les gourmands avec du bœuf effiloché et des ribs fondants… comme au pays des cowboys !

À travers toute la France, la culture texane fait un carton. Brunchs 100 % US, saloons en pleine campagne, rodéos géants… C’est toute une ambiance venue du Far West qui s’invite dans nos villages. Comme à Saint-Agrève, où Stacy, professeur d’anglais passionnée d’équitation western, participe à la plus grande compétition de rodéo d’Europe. À ses côtés, son mari Chad, un vrai cow-boy du Nouveau-Mexique, l’encourage en bord de piste.

Dans la Drôme, un saloon attire 20 000 clients chaque été avec ses décors hollywoodiens, son taureau mécanique et ses brunchs au bacon. Même les ados s’y mettent, inspirées par le dernier album country de Beyoncé ! Chapeaux vissés sur la tête et santiags aux pieds : passionnés et curieux se prennent au jeu d’une Amérique fantasmée. Plus besoin de billet d’avion : le rêve texan se vit désormais à quelques kilomètres de chez soi !