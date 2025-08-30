"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 31 août 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:30 sur TF1.

17:30 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Ces voyants cartonnent sur les réseaux sociaux

Promesses, pratiques déroutantes et parfois arnaques à plus de centaines de milliers d'euros.

18:25 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Mort en direct sur Internet

Coups, humiliation et mort sur internet, témoignages exclusifs dans l'affaire du streamer Jean Pormanove.

19:30 Le portrait de la semaine

Florent Pagny

Florent Pagny nous accueille sur ses terres, en Bourgogne, avec sa femme Azucena.

La dernière fois qu’Audrey Crespo-Mara les a vus, c’était sur les terres de son épouse, en Patagonie. Elle suivait Florent Pagny depuis un an pour raconter avec lui son combat contre le cancer.

Deux ans et demi plus tard, il nous dit comment il va et pourquoi l’enfant bourguignon éprouve ce besoin d'un retour aux sources à 63 ans.