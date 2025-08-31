recherche
"90' Enquêtes" : Les gendarmes des Pyrénées en alerte, mardi 2 septembre 2025 sur TMC

dimanche 31 août 2025
Mardi 2 septembre 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Campings géants, bagarre et chauffards : les gendarmes des Pyrénées en alerte ».

Chaque été, c'est l'une des destinations les plus prisées des Français pour profiter des plages et de la Méditerranée : la région de Perpignan et le littoral catalan. À deux pas de l'Espagne, un paradis ensoleillé pour les familles et les adeptes du camping. Des stations balnéaires comme Port-Barcarès, Saint-Cyprien ou Argelès-sur-Mer voient leur population multipliée par dix au plus fort de la saison. En juillet-août, plus d'un million de vacanciers déferlent sur le bord de mer, avec tous les excès qui vont avec. Un défi pour les 700 gendarmes du département chargés d'assurer la sécurité des vacanciers.

Pendant deux mois, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi les forces de l'ordre sur la côte occitane.

Chaque jour, ils sont confrontés à 80 crimes et délits dans le département. Des bagarres, des violences familiales, des arnaques en tous genres, sans compter l'arrivée parfois chaotique des gens du voyage dans la région.

À la sortie des boîtes de nuit, dans les fêtes de village, au milieu des campings ou sur le front de mer, quand les esprits s'échauffent, les gendarmes ne savent plus où donner de la tête.

Les équipes de "90' Enquêtes" ont également suivi les missions des motards sur l'A9 toute proche, car au milieu du flot des estivants, les chauffards ne prennent pas de vacances. Résultat : un accident grave chaque jour et une trentaine de morts l'an dernier dans le département.

Sur les bords de la Grande Bleue, plongée au cœur du quotidien à 100 à l'heure des gendarmes occitans.

Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
