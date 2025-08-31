"Non élucidé" : L'affaire Omar Raddad à revoir sur T18 mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection “Non élucidé” consacré à l'affaire Omar Raddad.

"Non élucidé"se concentre sur des affaires criminelles restées non résolues, ou "cold cases".

L'émission se propose de rouvrir des enquêtes criminelles qui ont été classées sans suite ou dont les auteurs n'ont jamais été identifiés. En réexaminant les faits, elle cherche à éclairer les zones d'ombre et à susciter de nouveaux témoignages qui pourraient potentiellement faire avancer les dossiers.

L'affaire Omar Raddad

À Mougins, un petit village médiéval situé sur les hauteurs de Cannes s'est déroulé une des affaires criminelles les plus mystérieuses et les plus commentées de France.

Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal, une riche veuve de 65 ans est retrouvée morte dans la cave de sa luxueuse propriété. À côté de son corps, sur une porte, une inscription en lettres de sang : « Omar m'a tuer ».

« Omar m'a tuer », cette phrase est le point de départ de la mise en accusation et de la condamnation du jardinier de la victime. Un certain Omar Raddad dont le nom va devenir pour beaucoup le symbole de l'erreur judiciaire.