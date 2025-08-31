recherche
Magazines

"Non élucidé" : L'affaire Omar Raddad à revoir sur T18 mardi 2 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 31 août 2025 93
"Non élucidé" : L'affaire Omar Raddad à revoir sur T18 mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection “Non élucidé” consacré à l'affaire Omar Raddad.

"Non élucidé"se concentre sur des affaires criminelles restées non résolues, ou "cold cases".

L'émission se propose de rouvrir des enquêtes criminelles qui ont été classées sans suite ou dont les auteurs n'ont jamais été identifiés. En réexaminant les faits, elle cherche à éclairer les zones d'ombre et à susciter de nouveaux témoignages qui pourraient potentiellement faire avancer les dossiers.

L'affaire Omar Raddad

À Mougins, un petit village médiéval situé sur les hauteurs de Cannes s'est déroulé une des affaires criminelles les plus mystérieuses et les plus commentées de France.

Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal, une riche veuve de 65 ans est retrouvée morte dans la cave de sa luxueuse propriété. À côté de son corps, sur une porte, une inscription en lettres de sang : « Omar m'a tuer ».

« Omar m'a tuer », cette phrase est le point de départ de la mise en accusation et de la condamnation du jardinier de la victime. Un certain Omar Raddad dont le nom va devenir pour beaucoup le symbole de l'erreur judiciaire.

Dernière modification le dimanche, 31 août 2025 13:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Titanic : dans les secrets d'un film culte&quot; sur RMC Story mardi 2 septembre 2025

"Titanic : dans les secrets d'un film culte" sur RMC Story mardi 2 septembre 2025

31 août 2025 - 13:16

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : Les gendarmes des Pyrénées en alerte, mardi 2 septembre 2025 sur TMC

"90' Enquêtes" : Les gendarmes des Pyrénées en alerte, mardi 2 septembre 2025 sur TMC

31 août 2025 - 12:50

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL