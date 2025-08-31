"20h30 le dimanche", l'entretien avec Julien Clerc à revoir ce 31 août 2025 sur France 2

Dimanche 31 août 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse vous proposera de revoir le numéro de "20h30 le dimanche" avec Julien Clerc.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 31 août 2025 :

L'entretien • Julien Clerc

A l’occasion de la sortie en mai 2025 de son 28ème opus, « Une Vie », Julien Clerc était l'invité de "20h30 le dimanche".

Pour l'écriture des onze titres de cet album, le chanteur-compositeur s'est entouré des plus grandes plumes de la variété française : Serge Lama, Gaëtan Roussel, Paul Ecole, Carla Bruni, Didier Barbelivien et Benjamin Biolay.

Depuis son arrivée en 1968 sur la scène française, le chanteur de Ma préférence a tissé avec le public un lien indéfectible. Aux côtés de Laurent Delahousse, il revient sur les moments forts de sa carrière, sur le processus de création de ses plus grands tubes avec ses fidèles paroliers, sur ses engagements et sur les femmes de sa vie qui l’ont souvent inspiré.

Julien Clerc prépare, pour 2026, une tournée qui s’achèvera à Paris pour ses 80 ans, en octobre 2027.