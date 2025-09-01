recherche
"Secrets d’Histoire" : la véritable identité du roi Louis XIII révélée par Stéphane Bern mercredi 3 septembre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 125
Courageux, déterminé, mais aussi anxieux et mélancolique, la véritable identité du roi Louis XIII révélée par Stéphane Bern dans "Secret d'Histoire" mercredi 3 septembre 2025 à 21:10 sur France 3.

Dans cet épisode inédit, Stéphane Bern vous révèle la véritable identité du roi Louis XIII. Ce roi, longtemps éclipsé par le panache de son père Henri IV et occulté par l’éblouissante renommée de son fils Louis XIV, est courageux, déterminé, mais aussi jaloux, anxieux, perpétuellement malade et il sombre souvent dans de longues périodes d’incurable mélancolie…

C’est pourtant lui qui répudie sa propre mère, Marie de Médicis, avec froideur, afin d’assumer pleinement son rôle de souverain.

Toute sa vie, il va devoir se battre pour sauver sa place sur le trône de France et faire face aux multiples complots, que même les plus intimes de la cour, comme son frère Gaston, fomentent contre lui.

Côté cœur, c’est également la confusion, voire le chaos : un mariage raté avec Anne d’Autriche, des amours platoniques avec des femmes, des relations intenses avec des hommes qui laissent supposer une homosexualité refoulée, autant de désirs contrariés et exclusifs qui renforcent une tristesse chronique.

Pour preuve, le drame shakespearien qui se joue dans les alcôves du pouvoir, où le beau et séduisant marquis de Cinq-Mars, favori du roi, va être exécuté sans que le souverain ne vienne en aide à son protégé.

Un homme va changer le destin du roi et l’aider à porter cette couronne parfois trop lourde… le cardinal de Richelieu. À ses côtés, Louis XIII affronte les périodes troubles d’un règne secoué par les révoltes des nobles, des paysans et les conflits avec les régions protestantes du royaume… mais aussi les soubresauts de la guerre de Trente Ans et les rivalités avec l’Espagne.

Avec la participation de :

  • Philippe Séguy : écrivain
  • Mathieu Deldicque : directeur du musée Condé
  • Joëlle Chevé : historienne
  • Olivier Renaudeau : conservateur du musée des Armées
  • Xavier Le Person : historien
  • Evelyne Lever : historienne
  • Charles-Éloi Vial : conservateur à la BnF
  • Jean-Christian Petitfils : historien
  • Damien Déchelette : architecte en chef du Palais
  • Olivier Chaline : historien
  • Stéphane Loire : conservateur au musée du Louvre
  • Christophe Bottineau : architecte en chef des Monuments historiques
  • Séverin des Mazery : directeur général du Domaine de Dampierre
  • François-Guillaume Lorrain : écrivain
  • Alexandre Gady : historien de l’art
  • Jean-Gérald Castex : conservateur des Arts graphiques au musée du Louvre     
  • Charles-Antoine de Vibraye : propriétaire du château de Cheverny.
Suivez nous...

