recherche
Magazines

"Enquête d'action" : Prise d’otages, rixes, accidents, urgences à Marseille sur W9 mercredi 3 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 113
"Enquête d'action" : Prise d’otages, rixes, accidents, urgences à Marseille sur W9 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera voir ou de revoir un numéro un magazine "Enquête d'action" : « Prise d’otages, rixes, accidents : urgences à Marseille ».

À Marseille, il ne se passe pas un jour sans que la délinquance ne vienne perturber le quotidien des urgentistes. Coups de couteau, tir à la kalachnikov : les agressions se multiplient, avec plus de 25 par jour. Ces faits se déroulent principalement dans les quartiers défavorisés, sur fond de règlements de compte entre bandes rivales.

Près du Vieux-Port, un homme à peine majeur a été attaqué au couteau. En cause : un différend familial. Pour Guillaume, médecin, la première mission est d’accéder au plus vite au blessé. Les rues étroites et l’agitation des riverains vont rendre sa tâche particulièrement compliquée.

Avec les règlements de compte, le trafic de drogue est également un fléau qui touche la région. En 2022, à Marseille, 70 consommateurs de drogue sont décédés d’une overdose. Les équipiers du SAMU, Denise et Thomas, viendront en aide à un cocaïnomane entre la vie et la mort. Grâce à l’appel téléphonique de sa compagne, il sera pris en charge à temps.

L’été, les accidents domestiques se multiplient. À l’image de cette mère de famille qui a appelé les secours pour un accident impressionnant en pleine préparation d’un barbecue : un tournebroche s’est décroché et a transpercé l’avant-bras de la femme. Pour Julie, médecin tout juste titularisée, il faudra prendre très rapidement les bonnes décisions.

Marseille détient aussi un record de France insolite : chaque année, 160 accouchements ont lieu à domicile, soit environ un tous les 2 jours. Une situation souvent imprévue et qui n’est pas sans risque ! Pour les urgentistes, une fois le danger écarté, ce sont des moments de joie, bien loin des dénouements tragiques des autres interventions.

Dernière modification le lundi, 01 septembre 2025 16:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

01 septembre 2025 - 16:09

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

01 septembre 2025 - 16:09

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par…

01 septembre 2025 - 13:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL