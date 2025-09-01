"Enquête d'action" : Prise d’otages, rixes, accidents, urgences à Marseille sur W9 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera voir ou de revoir un numéro un magazine "Enquête d'action" : « Prise d’otages, rixes, accidents : urgences à Marseille ».

À Marseille, il ne se passe pas un jour sans que la délinquance ne vienne perturber le quotidien des urgentistes. Coups de couteau, tir à la kalachnikov : les agressions se multiplient, avec plus de 25 par jour. Ces faits se déroulent principalement dans les quartiers défavorisés, sur fond de règlements de compte entre bandes rivales.

Près du Vieux-Port, un homme à peine majeur a été attaqué au couteau. En cause : un différend familial. Pour Guillaume, médecin, la première mission est d’accéder au plus vite au blessé. Les rues étroites et l’agitation des riverains vont rendre sa tâche particulièrement compliquée.

Avec les règlements de compte, le trafic de drogue est également un fléau qui touche la région. En 2022, à Marseille, 70 consommateurs de drogue sont décédés d’une overdose. Les équipiers du SAMU, Denise et Thomas, viendront en aide à un cocaïnomane entre la vie et la mort. Grâce à l’appel téléphonique de sa compagne, il sera pris en charge à temps.

L’été, les accidents domestiques se multiplient. À l’image de cette mère de famille qui a appelé les secours pour un accident impressionnant en pleine préparation d’un barbecue : un tournebroche s’est décroché et a transpercé l’avant-bras de la femme. Pour Julie, médecin tout juste titularisée, il faudra prendre très rapidement les bonnes décisions.

Marseille détient aussi un record de France insolite : chaque année, 160 accouchements ont lieu à domicile, soit environ un tous les 2 jours. Une situation souvent imprévue et qui n’est pas sans risque ! Pour les urgentistes, une fois le danger écarté, ce sont des moments de joie, bien loin des dénouements tragiques des autres interventions.