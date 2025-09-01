"C à vous" lundi 1er septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 1er septembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 1er septembre 2025 :

18:55 C à vous

J-7 avant le vote de confiance

François Hollande, ancien président de la République.

Affaire "Jean Pormanove" sur Kick : qui est responsable de la mort en direct du streamer ?

Marie Turcan, journaliste Mediapart, qui a sorti la première enquête concernant la chaîne de “Jean Pormanove” sur Kick en décembre dernier.

20:00 C à vous, la suite

Karin Viard et François Cluzet, pour le film “Fils de” en salle ce mercredi.

Clara Luciani interprètera en live son titre “Cette vie”.

Didier Varrod, pour le documentaire “Céline Dion raconte d’Eux” diffusé ce mercredi sur M6.

Dans la cuisine de C à vous

Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2ème.