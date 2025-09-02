"Ça commence aujourd'hui" mardi 2 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 2 septembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Enterrement de vie de garçon, mariage : l'un de leurs proches a perdu la vie



Les récits de mariage sont souvent associés à la joie, à l'amour et à la célébration. Ils évoquent des images de robes blanches, de sourires radieux et de moments inoubliables partagés avec des êtres chers. Cependant, derrière cette façade de bonheur parfait se cache parfois une réalité bien plus sombre, où la mort s'invite au milieu des festivités.

Durant les préparatifs de son mariage, Anthony était auprès de son père malade depuis quelques mois. Deux semaines avant le mariage, son état de santé s’est dégradé, et le matin même, il est décédé. Impossible d’annuler ! Depuis, Anthony n’arrive toujours pas à regarder les photos de mariage...

Stéphan était le meilleur ami d’enfance de Kévin, son témoin de mariage, et aussi celui qui a organisé son EVG... Le 13 juin 2024, ils sont partis avec amis et collègues à Malte. Lors d'une "boat party" dans un lieu paradisiaque, Stéphan a fait un arrêt cardiaque. Une fois à l'hôpital, Stéphan a été placé en coma artificiel, et il s’est finalement éteint le 20 juin. Kévin s’est quand même marié 1 mois plus tard, mais sans grande fête.

L'association en mémoire de Stéphan : https://www.instagram.com/runforsteph/

15:05 Drogue : une seule prise et leur vie a basculé

Souvent considérées par les jeunes comme inoffensives en l’absence d’excès, les drogues sont pourtant un danger considérable dès la première prise. Nous avons tous déjà entendu parler de la possibilité de “rester perché”, et, souvent considéré comme une légende pour dissuader les plus jeunes de consommer des stupéfiants, ce phénomène est pourtant bien réel et lourd de conséquences.

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de Ça commence aujourd’hui des invités dont la vie a basculé après une seule prise de drogue. Crise psychotique, paranoïa, altération de la vue et de l’audition, les conséquences sont aussi variées qu’effrayantes et dangereuses.

Tristan a consommé du cannabis pour la première fois lors d’une soirée à 16 ans. Très vite, il est pris de délires et d’anxiété intense, allant jusqu’à s’enfuir dans la rue pour interpeller des passants, persuadé qu’on lui voulait du mal.

Alicia a développé une anxiété généralisée après une seule prise de MDMA au cours d’une soirée. Elle raconte s’être imaginée mettre fin à ses jours suite à cette expérience traumatisante, dont elle peine encore à se remettre. Cette unique consommation a déclenché un véritable cauchemar psychologique. Panique, déréalisation, folie, cette prise a amplifié son mal-être déjà présent.

La vie de Noémie a basculé un jour où elle a consommé du LSD pour la première et la dernière fois. Cet état de paranoïa constant ne l’a jamais quitté durant les 3 ans qui ont suivi.