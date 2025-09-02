"Envoyé Spécial" jeudi 4 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 4 septembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 4 septembre 2025 :

La France du Boncoin

Créé en 2006, Leboncoin s’est imposé comme l’un des sites les plus consultés de France, avec 29 millions d’utilisateurs mensuels et 111 millions de transactions par an. D’abord plateforme de petites annonces locales, il est devenu un baromètre des habitudes de consommation, de la crise économique et même des mentalités. Leboncoin, c’est la France de la débrouille.

Ici, tout est négociable, tout se transforme. Envoyé Spécial accompagne Estelle qui en a même fait son métier : Elle chine et revend ses trouvailles sur le site. Et dernièrement, elle y a même trouvé sa maison. Car Leboncoin est devenu le premier site immobilier de France. Les professionnels se mettent même à y vendre des biens d’exception, comme cette villa avec vue sur la baie de St Tropez à 3 millions d’euros.

Daniel et Ligia quant à eux ont acheté, sans le savoir, un trésor dans le Bordelais : des terres classées. Ils vendent cette année leurs premières bouteilles alors que rien ne les destinait à devenir vignerons.

Sur ce site, on fait aussi des rencontres. Greg et Sophie sont tombés amoureux lors de la vente d’un DVD. Ils vivent désormais ensemble et ont monté leur entreprise sur une passion commune.

Et évidemment, Leboncoin, ce sont parfois des arnaques. Miguel part à la recherche d’un escroc à la voiture d’occasion. Le trouvera-t-il ?

Depuis presque 20 ans, Leboncoin, a changé notre rapport à la consommation. Il nous a ouvert à la seconde main, mais son succès repose aussi sur ce sentiment de faire des bonnes affaires et de court-circuiter les intermédiaires. C’est aussi un site qui crée un sentiment d’appartenance à son quartier, sa ville, avec la géolocalisation de nos emplettes.

Reportage réalisé par Clémence Bragard pour Hikari.

À quoi servent les réservistes ?

Ils sont ingénieur, professeur, carreleur ou étudiant : depuis le début de l’année, 12000 Français se sont portés candidat pour devenir réservistes dans l’armée.

Un engouement patriotique sans précédent que le gouvernement fait tout pour encourager. Face aux menaces terroristes, aux tensions croissantes avec la Russie, l’objectif est de doubler le nombre de ces militaires à temps partiel pour le porter à 80 000 d’ici 5 ans.

Immersion aux côtés de ces nouveaux soldats : quelles sont leurs motivations ? Comment concilient-ils vie civile et vie militaire ? Et à quoi s’engagent-ils vraiment ?

Un reportage d’Olivier Sibille, Guillaume Marque, Nabil El Abid et Benoit Sauvage.

Monster trucks : à fond les caisses

On les voit surgir aux beaux jours, sur les parkings, aux abords des villes, dans les zones commerciales. Les shows de Monster Trucks, ces voitures montées sur des pneus géants, se multiplient partout en France.

Une quinzaine de compagnies, souvent issues du monde du cirque, se sont reconverties dans ces spectacles mécaniques. On y vient en famille, comme autrefois au cirque pour voir des voitures percutées, des camions rugir et écraser des épaves ou des cascadeurs frôler le danger. Un show total, aussi populaire que controversé.

Envoyé spécial a suivi une partie de la tournée de la famille Beautour, en Normandie. Trois générations de cascadeurs, fascinés par les Etats-Unis et par une certaine idée de la liberté à l'américaine. Ils sillonnent les routes de France depuis les années 1980.

Mais ces spectacles ne plaisent pas à tout le monde. Trop bruyants, trop polluants, trop déconnectés des enjeux écologiques actuels pour certains. De plus en plus de mairies et de préfectures refusent désormais de les autoriser.

Un reportage de Laura Orosemane, Augustin François-Poncet, Arnaud Beruel, Raynald Lellouche.