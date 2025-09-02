recherche
"C à vous" mardi 2 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

mardi 2 septembre 2025
"C à vous" mardi 2 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 2 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 2 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Pour Nicolas Sarkozy, « Il n’y aura pas d’autre solution que la dissolution »

Roland Cayrol, politologue, auteur de "Alerte mondiale : démocratie en danger ! Une perspective géopolitique" disponible aux Éditions de l'Aube.

Sommet en Chine, avion d'Ursula Von der Leyen victime d'un brouillage GPS, rumeurs sur l'état de santé de Donald Trump…

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).

20:00 C à vous, la suite

Alex Vizorek, pour le jeu “Quitte ou double” sur RTL.

Marc-Olivier Fogiel, pour son retour à la radio dans “Face à Fogiel” sur RTL.

Camille Chamoux, pour son spectacle “Ça va, ça va”.

Louis Bodin, pour son livre "Les histoires extraordinaires de la météo".

mardi, 02 septembre 2025
Magazines
