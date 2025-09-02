"28 minutes" mardi 2 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 2 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire du magazine ce mardi 2 septembre 2025 :

Trump, les populismes et l’IA : le sociologue Gérald Bronner estime que la société bascule vers une ère de la post-réalité.

Les transmissions autochtones de chikungunya et de dengue par les moustiques tigres se multiplient en France. Mais les spécialistes le reconnaissent : vouloir supprimer une bonne fois pour toutes les moustiques est illusoire. Dès lors, faut-il apprendre à vivre avec ?

Trump, les populismes et l’IA, un cocktail mortel pour la vérité ?

Comment permettre le maintien des démocraties quand le monde est gangréné par la déformation de la vérité ? Gérald Bronner, sociologue et professeur de sociologie à l’Université Paris Sorbonne, s'intéresse à la fracture de l’espace commun dans son dernier ouvrage, “À l’assaut du réel”, publié le 27 août. Il impute une partie de ce phénomène à la “ductilisation du réel” : une déformation des preuves scientifiques au nom du relativisme. Expliquant que la vérité était autrefois stable et inflexible, Gérald Bronner juge que la société bascule vers une ère de la post-réalité. Ainsi, chacun tente de manipuler les faits objectifs, non plus au nom de l’intérêt général, mais pour satisfaire ses propres aspirations, mettant en danger notre rapport au réel.

Chikungunya, dengue : la France doit-elle déclarer la guerre aux moustiques ?

La nouvelle hérisse le poil. À Bergerac, en Dordogne, 31 cas de chikungunya ont été recensés par l’Agence régionale de santé, lundi 1er septembre. Des contaminations causées par les moustiques tigres, à l’origine de maux de tête ou encore de fièvre, jugées autochtones, ce qui indique que leur origine est locale. Mais, la sonnette d’alarme commence à être tirée en dehors de la commune. Au 26 août, 30 foyers de transmission autochtone de chikungunya ont été identifiés dans l’Hexagone. Les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine sont touchées par ces insectes à rayures. Et le bât blesse car ces petites bêtes ne s'arrêtent pas à la transmission du chikungunya. Elles peuvent également partager la dengue (maladie potentiellement mortelle). Sept foyers autochtones de cette "grippe tropicale" ont été identifiés en France métropolitaine depuis début juillet. Les moustiques Culex, plus communs, qui portent en eux la fièvre du Nil, se répandent également.

Face à ce phénomène, les autorités sanitaires tentent de réagir en multipliant les messages de prévention. Les collectivités locales, elles, lancent des opérations visant à limiter leur propagation. Mais les spécialistes le reconnaissent : vouloir supprimer une bonne fois pour toutes les moustiques est illusoire. Dès lors, faut-il apprendre à vivre avec ?

Xavier Mauduit revient sur l’histoire du bâtiment de la mairie de Pau alors que son hôte, François Bayrou, s’apprête à y engager “40 000 euros” de rénovation.

Marie Bonnisseau nous raconte comment la Finlande va retirer le svastika de l'emblème de son armée de l'air.

Les invités :

Gérald Bronner, sociologue et professeur de sociologie à l’Université Paris Sorbonne.

Marine Grosset, infectiologue au CHU d'Angoulême

François Lasserre, entomologiste et auteur.

Louis Lambrechts, directeur de recherche en virologie à l'Institut Pasteur.