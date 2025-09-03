"28 minutes" mercredi 3 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 3 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire du magazine ce mercredi 3 septembre 2025 :

Les animaux ont-ils conscience de la mort ? Entretien avec la chercheuse Emmanuelle Pouydebat.

Fin 2024, le patrimoine financier des Français s’élève à 6 300 milliards d’euros, soit près de deux fois le montant de la dette. Doit-on piocher dans les bas de laine des Français ?

Les animaux ont-ils conscience de la mort ?

Directrice de recherche au CNRS, Emmanuelle Pouydebat publie “Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?”, aux éditions Delachaux et Niestlé. Dans cet ouvrage, illustré de manière humoristique par Arnaud Rafaelian, elle s’interroge sur les animaux et la mort : organisent-ils des funérailles ? Ressentent-ils du chagrin ? Ont-ils des envies de suicide ? Elle se souvient de la mort des animaux qu’elle a eu étant enfant, puis adulte, et se demande s’ils avaient conscience de ce qu’il allait se passer. Elle en est persuadée. Les rats, d’ailleurs, enterrent leurs défunts, les grenouilles simulent la mort pour échapper à leurs prédateurs, les éléphants et les dauphins ont parfois des idées suicidaires, les guêpes, les abeilles et les fourmis ont des rites funéraires. Elle tire une leçon existentielle de tous les animaux qu’elle a étudiés et côtoyés : vivre dans le moment présent, comme ils le font.

Taux d’épargne au plus haut : doit-on piocher dans les bas de laine des Français ?

Selon les derniers chiffres de l'Insee, le taux d'épargne atteint désormais 18,9 % en France, du jamais vu depuis le début des années 1980 (période de la pandémie de Covid-19 exclue). Les Français épargnent de plus en plus par inquiétude face à l'instabilité politique et à la situation économique de la France mais aussi face aux bouleversements géopolitiques.

Mais si certains épargnent davantage, d’autres n’ont pas la possibilité d’épargner. Seulement 43 % des ménages réussissent à mettre de l’argent de côté chaque mois, selon l’Insee. Par ailleurs, le montant moyen épargné sur un livret A, le placement préféré des Français, est relativement faible puisqu’il s’élève à 7 500 d’euros et la moitié des comptes sont à moins de 1 500 euros. Les plus aisés et les plus vieux sont ceux qui mettent le plus d’argent de côté. Sur les deux dernières années, la hausse du taux d’épargne est due pour les deux tiers aux retraités.

Au lieu d’être stockée sur des comptes, l’épargne des Français devrait-elle servir à favoriser l’innovation et être orientée vers les marchés des capitaux afin de relancer l’économie ?

Enfin, Xavier Mauduit revient sur l’histoire des manuels scolaires, alors qu'ils ont déserté les sacs des dizaines de milliers de lycéens qui font leur rentrée cette semaine.

Marie Bonnisseau nous emmène sur les plages australiennes illuminées par des algues bioluminescentes à la tombée de la nuit. Ces micro-algues ont beau être féériques, elles provoquent la mort de nombreux organismes marins.

Les invités :

Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS.

