"Ça commence aujourd'hui" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 4 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Enfants, elles ont frôlé la mort

À travers les témoignages des invitées de Faustine Bollaert, ce numéro de "Ça commence aujourd'hui" explore comment des personnes se reconstruisent après avoir vécu un drame personnel très jeune.

À 5 ans, Yvonne a eu un grave accident domestique où elle a failli perdre la vie. C’était le matin de Noël, avec sa sœur, elles avaient décidé de faire une surprise à leur maman qui était partie à la messe. Elles ont commencé à allumer toutes les bougies de la maison pour créer une jolie ambiance... Malheureusement, une des bougies est tombée sur elle et ses vêtements ont pris feu...

Le 27 mai 1972, Claire a été victime d’un très grave accident de voiture, avec ses parents. À 2 ans et demi, elle s’est retrouvée orpheline, cet accident ayant tué son père et sa mère, qui était enceinte. Élevée par ses grands-parents, elle s’est construite entourée de chagrin. Toute sa vie, elle s’est demandée : Pourquoi moi ? et a grandi dans la culpabilité du survivant.

15:05 Profilage, police d'élite : elles sont au cœur des enquêtes

Les femmes flics sont au centre de cette émission.

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit 3 femmes passionnées par leur métier à haute tension.

Marie-Laure Brunel-Dupin est cheffe de la division des affaires non-élucidées, mais avant tout, elle est profileuse ! Une vocation qu'elle a eue en lisant le livre culte « Le silence des agneaux ».

Sonia Fibreuil, commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale, sera bientôt décorée de la Légion d’Honneur.

Lénaïg Le bail, Chef de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains, évoque sa passion pour sa profession et son quotidien hors du commun.

Parole aux femmes dans cet univers habituellement très masculin.