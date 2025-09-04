Echappées Belles : « La Corrèze de village en village » samedi 6 septembre 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 6 septembre 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées belles", Sophie Jovillard vous propose de parcourir la Corrèze de village en village.

Par la diversité des paysages, entre du granit similaire à celui de la Bretagne, de l’ardoise, du chaume, des pierres plus sombres, parfois calcaires et même rouges, les villages de Corrèze ne manquent pas de caractère, irrigués par la Vézère, la Corrèze ou la Dordogne pour une grande partie ; ces rivières sont les artères du coeur battant des localités.

Le département concentre à lui seul six des “Plus Beaux Villages de France”. Gage d'une qualité patrimoniale, Collonges-la-rouge, Turenne ou Pompadour participent grandement à l’attrait touristique de ce petit bout de France.

Les Corréziens, natifs ou d’adoption sont accueillants, fiers et heureux de partager leur quotidien avec Sophie Jovillard.

Les reportages diffusés :

Carte d’identité des villages

Deuxième vie pour des villages en déclin

Les toits des villages corréziens

Les villages des barrages

En Corrèze, on ne perd pas le fil

Dans les airs.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera Echappées belles : « L'Occitanie, de ferme en ferme ».