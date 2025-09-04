recherche
"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Gisèle Pélicot samedi 6 septembre 2025 sur TFX

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 4 septembre 2025 143
"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Gisèle Pélicot samedi 6 septembre 2025 sur TFX

Samedi 6 septembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui sera consacré à l'affaire Gisèle Pélicot.

Il y a un an exactement débutait à Avignon le procès du siècle : celui de Dominique Pélicot et de ses 51 co-accusés. Un procès hors-norme au retentissement mondial, qui a surtout vu la naissance d'une icône : Gisèle Pélicot.

Pendant des années, son mari l'a droguée pour la livrer, inconsciente, à des dizaines d'inconnus.

Le jour, Dominique Pélicot menait une vie de tranquille retraité. Mais le soir, après s'être assuré que sa femme était lourdement endormie, il se transformait en mari pervers et manipulateur. Gisèle Pélicot ne s'est jamais aperçue de rien... Jusqu'à ce que les enquêteurs lui montrent les enregistrements réalisés par son mari pendant les agressions.

Alors, comment toute cette terrible affaire a-t-elle commencé ? Qu'a-t-on découvert pendant ces longues journées d'audience ? Et surtout, le "monstre de Mazan" a-t-il livré tous ses secrets ?

Les équipes de "Chroniques criminelles" sont retournées sur les lieux un an après, avec ceux qui ont suivi l'affaire de l'intérieur.

Dans ce document exceptionnel, et grâce à des images inédites et des interviews exclusives, vous pourrez suivre jour après jour le déroulement des faits, et les temps forts de ce procès qui a bouleversé le monde entier.

Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
