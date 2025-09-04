"C dans l'air" jeudi 4 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 4 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce jeudi 4 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Virginie Sassoon, docteure en sciences de l'information et de la communication et directrice adjointe du Clemi, autrice avec François Saltiel de "Faire la paix avec nos écrans", aux éditions Flammarion.

Depuis la rentrée, les téléphones portables sont bannis au collège. C'est le dispositif "portable en pause" qui consiste à laisser son téléphone dans un sac ou un casier gardé sous clé. Face aux drames liés aux réseaux sociaux, notamment la mort en direct de Jean Pormanove, ou encore le suicide de mineurs influencés par des vidéos sur les réseaux sociaux, les autorités cherchent à trouver des bonnes pratiques pour protéger les plus jeunes.

Aujourd'hui, la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de Tiktok sur les mineurs livre ses résultats. Certains jeunes « expliquent leur mal-être, la façon dont ils sont descendus dans une espèce d’enfer, à ne plus réussir à dormir, à se sentir plus moche que les autres […] Et avoir une vraie dépression à la suite de l’usage des réseaux » affirme Laure Miller, rapporteure de cette Commission d’enquête. Face à ces phénomènes, certains, comme le député Gabriel Attal ou le pédopsychiatre Marcel Rufo, proposent une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, et un couvre-feu. Des propositions soutenues par les jeunes : 70% d'entre eux sont favorables à une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, selon une récente étude Odoxa pour Acadomia



Alors comment protéger nos enfants ? Virginie Sassoon reviendra sur les effets délétères d'une mauvaise utilisation des écrans, et sur la façon dont on pourrait mieux tirer profit de ces outils, notamment pour l'apprentissage. Elle nous donnera des clés pour mieux appréhender Internet dans la vie de famille, un outil avec lequel il faut "faire la paix", tout en évitant de se sentir "surbmergé", selon elle. Elle nous donnera aussi son avis sur l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, ou encore sur celle des portables au collège.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service France du Nouvel Obs.

Le thème de l'émission :

Faut-il taxer plus les riches ?

En cette rentrée, la question revient en force dans le débat politique. Et cette fois, c’est le Parti socialiste qui remet le sujet sur la table en proposant d’inclure la taxe Zucman au budget 2026, sur lequel le gouvernement promet de faire des compromis, alors qu’il se trouve sur la sellette à l’approche d’un vote de confiance prévu le 8 septembre.

Mais de quoi parle-t-on ? Qu’est-ce que la taxe Zucman, au cœur du contre-budget du PS ? Adoptée à l'Assemblée nationale en février dernier (par 116 voix contre 39), puis rejetée au Sénat en juin, cette mesure, inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman (qui lui a donné son nom), propose un impôt plancher sur la fortune (IPF) équivalent à 2 % du patrimoine net des ultra-riches dépassant 100 millions d’euros — soit 0,01 % des contribuables, environ 1 800 foyers français. Avec à la clé : entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires.

Soutenue par la gauche, contestée par la droite et l’extrême droite, la mise en œuvre de cette taxe soulève de nombreux débats depuis des semaines.

Cet été, sept prix Nobel d’économie ont apporté leur soutien à la mesure : Daron Acemoglu (2024), George Akerlof (2001), Abhijit Banerjee (2019), Esther Duflo (2019), Simon Johnson (2024), Paul Krugman (2008) et Joseph Stiglitz (2001), réunis dans une tribune du Monde parue en juillet. D’autres, en revanche, comme le président du Medef, Patrick Martin, évoquent la menace de l’exil fiscal.

Parallèlement, alors qu’une vague historique de transmissions se profile, les propositions de réforme de l’impôt sur les successions se multiplient. Dans un entretien accordé aux Échos, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Renaissance), évoque la nécessité de ne pas « exclure d’emblée toute hausse d’impôts » et de « se pencher sur la taxation des "super-héritages" ». L’élue des Yvelines explique : « 0,1 % des héritiers reçoivent des montants supérieurs à 13 millions d’euros et ne paient en moyenne que 10 % de droits de succession. »

Aujourd’hui, près de la moitié des ménages français ne touche pas d’héritage. Parmi ceux qui en bénéficient, 87 % ne paient aucun droit de succession (chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer). Au-dessus, le taux moyen d’imposition effectif sur les successions en France est d’environ 5 %.

Autre sujet dans le débat : le train de vie des élus. En réponse à de nombreux messages de Français, le Premier ministre a promis de passer au crible et de supprimer d’éventuels avantages indus dont bénéficieraient les responsables politiques. Il a confié une mission à l’ex-député socialiste René Dosière pour les identifier.

Le sujet vous questionne ?

