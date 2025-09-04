"C à vous" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 4 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 4 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Vote de confiance, dissolution, destitution du Président : Les Républicains divisés, les Français lassés …

Jean-François Copé, maire LR de Meaux.

Gérard Depardieu renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols

Charlotte Arnould, plaignante l’accusant de viols et son avocate Me Carine Durrieu Diebolt.

20:00 C à vous, la suite

Emmanuel Carrère pour son livre “Kolkhoze” (POL)

François Berléand, Max Boublil et Laurent Ruquier pour la pièce “L’expérience Théâtrale”, au Théâtre de la Michodière à Paris.

Dans la cuisine de C à vous

Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2ème.

