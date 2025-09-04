recherche
Magazines

"C à vous" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 4 septembre 2025 479
"C à vous" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 4 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 4 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Vote de confiance, dissolution, destitution du Président : Les Républicains divisés, les Français lassés …

Jean-François Copé, maire LR de Meaux.

Gérard Depardieu renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols

Charlotte Arnould, plaignante l’accusant de viols et son avocate Me Carine Durrieu Diebolt.

20:00 C à vous, la suite

Emmanuel Carrère pour son livre “Kolkhoze” (POL)

François Berléand, Max Boublil et Laurent Ruquier pour la pièce “L’expérience Théâtrale”, au Théâtre de la Michodière à Paris.

Dans la cuisine de C à vous

Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2ème.

 

 

Dernière modification le jeudi, 04 septembre 2025 17:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

04 septembre 2025 - 18:31

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

04 septembre 2025 - 18:31

A ne pas manquer...

&quot;The Voice Kids&quot; : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6…

04 septembre 2025 - 10:48 The Voice Kids

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL