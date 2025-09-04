"28 minutes" jeudi 4 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 4 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire du magazine ce jeudi 4 septembre 2025 :

Passionné d'alpinisme, Cédric Sapin-Defour revient sur un événement qui a bouleversé sa vie : la chute en parapente de sa compagne.

La chute hautement probable de François Bayrou le 8 septembre pourrait-elle permettre à l'extrême droite de pousser les portes du pouvoir ?

Cédric Sapin-Defour, vedette de la rentrée littéraire

Cédric Sapin-Defour, auteur passionné d'alpinisme, publie "Où les étoiles tombent". Dans cet ouvrage, il revient sur un événement qui a bouleversé sa vie : la chute en parapente de sa compagne. Alors qu'ils ont laissé derrière eux la sédentarité et s'aventurent en van dans les Alpes italiennes, elle frôle le trépas dans cet accident. Pendant sa convalescence, le besoin d'écrire est naturel et salvateur pour Cédric : face à l'ampleur du drame, c'est le seul "outil qui me permet d'avoir encore une mainmise sur le déroulement", explique-t-il. Ces écrits n'étaient d'ailleurs pas destinés à être publiés, l'auteur considérant comme indécent de faire de sa compagne un "matériau littéraire". Mais, avec l'accord de cette dernière, qui conserve toujours des séquelles de sa chute, est né ce livre, à mi-chemin entre ode à l'amour et carnet de bord d'une longue guérison.

Crise politique : le Rassemblement national est-il en mesure de gouverner ?

Malgré ses nombreuses prises de parole, la chute de François Bayrou lors du vote de confiance qu’il sollicitera le 8 septembre devant les députés semble inéluctable. Dans son sillage, une dissolution de l'Assemblée nationale émerge dans le débat public, et est demandée par le Rassemblement national. Lors de la précédente dissolution, en juin 2024, le parti d'extrême droite avait réussi à aligner 120 députés sur les bancs de l'Assemblée nationale. Si des élections législatives anticipées venaient à se reproduire, quel serait l'équilibre entre les forces parlementaires ? Pour l'heure, Jordan Bardella tente de s'attirer les faveurs des élites économiques en multipliant les déclarations à l'attention du patronat. Son parti a été adoubé au sein de "l'arc républicain" par Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République condamné pour corruption et sous le coup de plusieurs enquêtes. La crise politique actuelle peut-elle permettre à l'extrême droite de pousser les portes du pouvoir ?

Xavier Mauduit nous parachute en septembre 1945 pour parler de la victoire chinoise sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, célébrée avec moults missiles et saluts martiaux ce 3 septembre à Pékin.

Marie Bonnisseau célèbre le centenaire des cabines photomatons qui restent un sanctuaire photographique malgré le tsunami d'images numériques.

Les invités :

Cédric Sapin-Defour, auteur passionné d'alpinisme.

Les autres invités seront communiqués par la chaîne environ une demi-heure avant le début de l'émission. Cette page sera donc réactualisée dès qu'ils seront connus.