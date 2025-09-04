"Quotidien" jeudi 4 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 4 septembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 4 septembre 2025 :

Paul Gasnier, pour son livre « La collision » chez Gallimard.

Audrey Fleurot, Bruno Sanches, Mehdi Nebbou et Marie Denardaud, pour les derniers épisodes de "HPI" diffusés à partir de ce soir sur TF1.