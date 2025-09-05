"Ça commence aujourd'hui" vendredi 5 septembre, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 5 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Réussir à aller au-delà de la maladie

Aujourd'hui, vous allez découvrir des histoires d'amour et de résilience face à la maladie.

Des combats, des témoignages bouleversants. La maladie peut tout changer, mais elle n'aura jamais le dernier mot face à l'amour et l'espoir.

Une vie à s'aimer, mais depuis quelques années, la maladie d'Alzheimer s'est immiscée dans la vie d'Edmond et Thérésa. À 91 ans, Edmond n'a jamais lâché la main de Thérésa, dont il s'occupe quotidiennement, lui consacrant toute son énergie.

Pauline est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Elle était venue en février 2024 nous raconter comment cette maladie impactait toute sa vie. Épuisée, elle mettait beaucoup d'espoir dans une opération qui pourrait arrêter ou diminuer ses tics. “Ça commence aujourd’hui” l'a suivie dans les étapes de sa nouvelle vie.

15:05 Ados et artistes : leur quotidien extraordinaire !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des adolescents dont le talent n’est plus à prouver. Menant déjà une véritable vie d’artiste, ces ados hors du commun sont présents aujourd’hui pour nous raconter leur quotidien extraordinaire.

Ils sont âgés de 12 à 14 ans et sont des prodiges du violon, de la chanson ou encore du cirque. Manoé, Titouan, Louanne et Juliano ont beau avoir différents talents, ils ont en commun leur univers rempli d’art, de scène et de passion.

Que ce soit par héritage familial, par une découverte fruit du hasard ou par une vocation innée, ces adolescents exceptionnels mènent déjà, à leur jeune âge, un quotidien insolite. Entre pression et passion, ils nous racontent leur histoire et leurs rêves.