Reportage découverte : « Sur ma plage » samedi 6 septembre 2025 sur TF1

Samedi 6 septembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Sur ma plage » un document inédit réalisé par Linda Huré et Ludivine Favrel.

Du sable chaud, des eaux turquoise ! Chaque été, des millions touristes profitent des 1 900 kms de plages du littoral français. Mais certains y passent plus que des congés, pour eux, la plage est un lieu de travail, un lieu de vie, où ils ont décidé de bâtir un projet fou ! Ils n'ont souvent qu'une saison pour réaliser leur rêve et convaincre les touristes dans ce bureau pas comme les autres.

Durant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi ces passionnés lancés dans un été à 100 à l'heure pour réussir leur pari contre vents et marées !

Dans le Var, c'est un défi considérable qui attend Stanley, créer en un temps record l'un des plus grand restaurant de plage de Fréjus. 1200m2, 180 transats, un lieu de rêve les pieds dans le sable. Mais avant, il faut tout construire, et embaucher le personnel pour ouvrir avant l'été. Stanley va devoir composer avec les retards et les nombreuses galères. Il n'a que quelques semaines pour réussir à faire de ce nouveau restaurant un incontournable de la Côte d'Azur.

Sur une plage du Cap Ferret, Yoan et Chloé ostréiculteurs se sont lancés un pari fou : produire une nouvelle sorte d'huîtres dans leur parcs ! Beaucoup plus petite que les traditionnelles, ils l'ont surnommée l'huitre bonbon ! Yoan et Chloé espèrent faire découvrir ce coquillage au plus grand nombre. Cette nouvelle petite huître va-t-elle séduire le grand public et les professionnels ? Et surtout Yoan et Chloé réussiront-ils à produire suffisamment pour régaler les touristes tout l'été ?

Cet été, Léonie, 19 ans s'apprête à vivre pour son 1er job d'été sur le sable : vendeuse de beignets à Palavas les flots. Un défi plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut chanter, marcher des kilomètres, séduire les clients et surtout vendre tout le stock. Léonie est motivée, mais elle est surtout très réservée. Va-t-elle réussir à vaincre ses doutes et sa timidité pour ce job d'été ? Et devenir l'une des meilleures vendeuses de beignets des plages de Carnon ?

A Blériot dans le Nord, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Delphine, pour faire revivre l'ambiance des anciennes cabines de plage. Cette saison, une centaine de nouvelles cabanes ont été mises en place. Delphine, elle, va y créer son lieu de travail : un container sur le sable pour y installer une boutique de plage et vendre sa propre marque de T-shirts. Delphine va devoir apprendre un nouveau métier, s'adapter aux aléas météo et surtout mettre toute son énergie pour tenter de recréer l'ambiance conviviale de Blériot Plage.