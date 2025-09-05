"C dans l'air" vendredi 5 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 5 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 5 septembre 2025, Aurélie Casse reçoit Georgina Wright, spécialiste des questions européennes au German Marshall Fund, un think tank transatlantique.

Depuis le mois de juillet et l’agression sexuelle présumée d’un demandeur d’asile sur une adolescente, l’accueil de réfugiés dans des hôtels suscite une grogne grandissante à travers le Royaume-Uni. Il s’agit du point de départ d’une vague de manifestations anti-immigration sans précédent outre-Manche. Plusieurs hôtels britanniques sont le théâtre de rassemblements contre l’accueil de réfugiés. Depuis 2022, c’est dans ces hôtels, sur initiative des conservateurs alors au pouvoir, que les demandeurs d’asile sont hébergés, faute de logements d’urgence suffisants. Ils sont aujourd’hui 32 000 à vivre dans 200 hôtels à travers le pays.

Un ressentiment contre les immigrés qui pullule sur les réseaux sociaux et notamment entretenu par le coût pour l’État britannique de l’hébergement des réfugiés, estimé à plus de 4,7 milliards de livres sterling (5,4 milliards d’euros) par an. Sur le plan politique, le parti d’extrême droite Reform UK et son leader Nigel Farage - qui caracole en tête des enquêtes d’opinion - n’ont eu cesse de souffler sur les braises du mécontentement.

Alors que les conservateurs emboîtent le pas de Reform, à l’image de Robert Jenrick, ancien ministre de l’Immigration de Rishi Sunak, qui s’est déplacé à Epping pour soutenir les manifestants, les travaillistes de Keir Starmer sont tiraillés entre fermeté anti-immigration et nécessité de répondre à la crise de la politique d’asile. Entre juin 2024 et juin 2025, 111 084 personnes ont demandé l’asile au Royaume-Uni, selon le Home Office (ministère de l’Intérieur) soit une hausse de 14 % sur un an.

Georgina Wright analysera avec nous la portée de ces manifestations anti-migrants au Royaume-Uni, et ce qu'elles révèlent du sentiment d'une partie de la population d'une immigration incontrôlée. Elle reviendra aussi sur les propositions du parti Refom UK de Nigel Farage, et sur son influence sur la politique britannique. Elle nous donnera enfin son analyse de la montée des extrêmes-droites en Europe, et sur ce que ce phénomène révèle sur nos sociétés.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Laurent Valdiguie, journaliste d’investigation à Marianne.

Cécile Ollivier, grand reporter Police-Justice à Elle.

Laure Heinich, avocat pénaliste.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Le thème de l'émission :

Gérard Depardieu est une nouvelle fois rattrapé par la justice. Déjà condamné en première instance pour des faits d’agression sexuelle sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts, l’acteur – qui a fait appel – est renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols sur Charlotte Arnould. Une incertitude subsiste quant à la tenue du procès : en matière criminelle, les accusés peuvent contester devant la chambre de l’instruction l’ordonnance de mise en accusation réclamant leur renvoi.

Un tel revirement est rare, au regard des motivations très détaillées rédigées par les juges d’instruction. L’avocat de Gérard Depardieu, Me Jérémie Assous, a néanmoins annoncé, mardi soir sur BFM-TV, qu’il allait faire appel de ce renvoi. Devant la justice, son client avait reconnu avoir partagé deux moments intimes avec la jeune femme, comédienne et fille d’amis qu’il connaissait depuis l’enfance, à son domicile, mais il avait contesté l’absence de consentement de cette dernière. Il avait à l’époque 69 ans, elle 22 ans.

Charlotte Arnould a, de son côté, salué le renvoi sur son compte Instagram : « Sept ans après, sept ans d’horreur et d’enfer […]. L’ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j’ai du mal à réaliser tant c’est énorme. Je suis soulagée », a-t-elle écrit.

Mais que sait-on de cette affaire ? Pourquoi la plainte de Charlotte Arnould a-t-elle mis sept ans pour aboutir à ce renvoi ? La jeune femme a porté plainte pour viols et agressions sexuelles contre Gérard Depardieu le 27 août 2018, au sujet de faits survenus les 7 et 13 août 2018 au domicile de l’acteur. À l’issue de l’enquête préliminaire, la procédure avait été classée sans suite par le parquet de Paris, le 4 juin 2019 : « infraction insuffisamment caractérisée ». Le 10 mars 2020, la jeune femme a déposé une nouvelle plainte, cette fois avec constitution de partie civile, entraînant l’ouverture d’une information judiciaire. Une instruction a commencé au moment où débutait l’explosion du mouvement #MeToo en France.

Au terme de l’instruction, la juge d’instruction a finalement décidé du renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour agressions sexuelles et viols. Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Gérard Depardieu va-t-il être jugé pour viol ? Qu’est-ce que cette affaire révèle du mouvement #MeToo en France et de ses répercussions ? Le mouvement MeToo (« Moi aussi », en français) a déclenché une libération de la parole des victimes de violences dans le pays. Le nombre de victimes de violences conjugales (coups, violences psychologiques, viols, féminicides) enregistrées en commissariat ou en gendarmerie a par exemple plus que doublé entre 2016 et 2023, passant de 124 086 à 270 711. Des plaintes multipliées par deux, et des prises de parole qui se poursuivent. Récemment, Alexandra Rosenfeld a raconté avoir vécu un calvaire lorsqu’elle était en couple avec Jean Imbert. L’ex-Miss France a longuement détaillé les violences qu’elle dit avoir subies de la part de son ancien compagnon, il y a une dizaine d’années.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.