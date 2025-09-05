"C à vous" vendredi 5 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 5 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 4 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Instabilité politique, consommation en baisse, les patrons inquiets mais mobilisés

Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires.

Mouvement "Bloquons tout", la France des "boomers", lassitude des Français envers la politique

Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop.

20:00 C à vous, la suite

Kendji Girac et Sahar, pour la soirée événement “J’ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l'illettrisme” diffusé mardi à 21:10 sur France 2.

Caroline Roux et Aurélie Casse, pour l’émission “C dans l’air”.

Dans la cuisine de C à vous

Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2ème.

