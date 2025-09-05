recherche
Magazines

"20h30 le vendredi" : Au fil des marées normandes ce 5 septembre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 155
"20h30 le vendredi" : Au fil des marées normandes ce 5 septembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 5 septembre 2025 sur France 2, direction Barfleur, un village de Normandie qui vit au rythme des marées.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Au fil des marées normandes

"L’été de 20h30" prend la direction de la Normandie à la découverte de l’un des plus beaux villages de France, Barfleur. En plus des touristes venus assister aux grandes marées, cette période est aussi celle des ostréiculteurs, des pêcheurs et des marins.

Au bord de l'eau, Marc et ses amis sont en quête de coques, de couteaux et de crabes... tandis que Vincent s'affaire au cœur de ses parcs à huîtres. Quant à Jean-Luc et Michel, c'est à bord de leurs vieux gréements qu'ils profitent du littoral du Cotentin.

Un reportage de Paul Degenève, Laura Lequertier et Benoît Viudès / Rewild production.

Dernière modification le vendredi, 05 septembre 2025 18:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Dimanche en politique&quot;, sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

05 septembre 2025 - 19:16

Sur le même thème...

&quot;Dimanche en politique&quot;, sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

05 septembre 2025 - 19:16

A ne pas manquer...

&quot;The Voice Kids&quot; : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6…

04 septembre 2025 - 10:48 The Voice Kids

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL