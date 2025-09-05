"20h30 le vendredi" : Au fil des marées normandes ce 5 septembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 5 septembre 2025 sur France 2, direction Barfleur, un village de Normandie qui vit au rythme des marées.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Au fil des marées normandes

"L’été de 20h30" prend la direction de la Normandie à la découverte de l’un des plus beaux villages de France, Barfleur. En plus des touristes venus assister aux grandes marées, cette période est aussi celle des ostréiculteurs, des pêcheurs et des marins.

Au bord de l'eau, Marc et ses amis sont en quête de coques, de couteaux et de crabes... tandis que Vincent s'affaire au cœur de ses parcs à huîtres. Quant à Jean-Luc et Michel, c'est à bord de leurs vieux gréements qu'ils profitent du littoral du Cotentin.

Un reportage de Paul Degenève, Laura Lequertier et Benoît Viudès / Rewild production.