"Appels d'urgence" avec la Bac et Police-Secours de Boulogne-sur-Mer lundi 8 septembre 2025 sur TFX

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 141
Lundi 8 septembre 2025 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Bac et police-Secours de Boulogne sur mer : tolérance zéro chez les Ch’tis ».

À Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, vous allez vivre au plus près les missions difficiles d’une police nationale qui passe à la contre-attaque.

Les 200 policiers du commissariat doivent affronter une situation difficile : la ville est particulièrement dynamique avec ses immenses plages et son aquarium, le plus grand d’Europe.

Mais la délinquance explose : plus 20% en 2022. En cause : des bagarres, des règlements de compte… Mais aussi des cambriolages : il y en a un tous les deux jours sur la ville.

En première ligne, les unités de Police-Secours : celles que vous appelez en cas d’urgence. Elle doit faire face à tous les imprévus, notamment des tensions entre voisins, souvent de simples rixes mais qui peuvent vite dégénérer en affrontements violents.

Et pour traquer les délinquants, il y a les policiers expérimentés de la BAC, la brigade anti-criminalité. Dans leur collimateur : les agressions et les vols avec violence.

À Boulogne-sur-Mer, des policiers tenaces, qui ne lâchent pas le morceau, quitte à prendre des mauvais coups. Mais, c’est leur devise : force doit rester à la loi.

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 15:33
