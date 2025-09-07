recherche
"Grands Reportages - Un été au camping sans chichi" dimanche 7 septembre 2025 sur TF1

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025
"Grands Reportages - Un été au camping sans chichi" dimanche 7 septembre 2025 sur TF1

Dimanche 7 septembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Un été au camping sans chichi », un document inédit réalisé par Chloé Vienne et Rim Khalifa.

Deux campings, à plus de mille kilomètres l'un de l'autre...

Sur la côte atlantique, le Bel-Air, le plus ancien camping de France à Pornichet, incarné par une troisième génération de propriétaires.

Sur le littoral méditerranéen, un camping associatif autogéré, sur la presqu'île de Giens, fidèle à l'esprit de ses pères fondateurs.

Deux lieux où l'on apprécie de rester et de revenir. Ces deux campings résistent chacun à leur manière au développement de l'industrie dite de "l'hôtellerie de plein air".

Les vacanciers, tout comme leurs hôtes, y cultivent l'esprit originel des vacances en plein air, que ce soit sous la toile de tente, la caravane et, pour certains, le bungalow.

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
