"C dans l'air" mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 9 septembre 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 9 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation Ifrap, et auteure de "Face au mur", aux éditions de l'Observatoire.

L'instabilité politique en France, renforcée par la chute du gouvernement Bayrou, risque d'assombrir les perspectives économiques du pays et de peser sur ses finances publiques, sous la menace d'une dégradation de sa note par l'agence Fitch vendredi.

Déjà malmenée par la hausse des droits de douane américains et la censure du précédent gouvernement, l'économie française affronte une nouvelle fois l'écueil de la vacance du pouvoir. La croissance française s'est jusqu'ici montrée plutôt résiliente, confortant le ministère de l'Economie dans sa prévision d'une hausse annuelle de 0,7% du produit intérieur brut (PIB). Mais l'équation budgétaire est difficile, dans un paysage politique morcelé, alors que la France figure parmi les cancres européens en raison de l'ampleur de son déficit public (5,8% du PIB en 2024) et de son endettement (113,9% du PIB ou 3.345,4 milliards d'euros fin mars).

C'est dans ce contexte délicat que Fitch pourrait faire basculer vendredi la note souveraine de la France du groupe AA ("qualité haute ou bonne") au groupe A ("qualité moyenne supérieure"). Bercy tente d'amadouer les agences en leur dressant le portrait d'une France aux fondamentaux économiques solides, et à la croissance qui résiste.

Agnès Verdier-Molinié nous livrera son analyse de la situation économique du pays. Quelles pourraient être les conséquences de l'instabilité politique ? La France pourra-t-elle voter un budget et réaliser les économies de 120 milliards d'euros sur cinq ans attendues par la Commission européenne ? En ce jour de démission de François Bayrou, la France emprunte plus cher que l'Italie à dix ans. À quelle réaction s'attendre de la part des acteurs économiques ?

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Christophe Barbier, éditorialiste politique à Franc-Tireur.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction L'Express.

Mathilde Siraud, rédactrice en chef, service politique du Point.

Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris II Panthéon Assas.

Le thème du magazine :

François Bayrou a remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement à Emmanuel Macron ce mardi en milieu de journée, au lendemain d’un vote sans appel à l’Assemblée nationale. Lundi, 364 députés ont voté contre la confiance, y compris au sein du bloc commun.

Face à ce désaveu, tous les regards se tournent désormais vers le chef de l’État, confronté à nouveau à la tâche de nommer un nouveau Premier ministre capable d’éviter une censure rapide. Cette équation s’avère d’autant plus délicate que la popularité du président de la République est au plus bas dans les sondages et que le climat politique est électrique.

Du côté des partis, les socialistes se disent « disponibles », tandis que les écologistes souhaitent un Premier ministre issu du Nouveau Parti écologiste (NFP). Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, réclame une « dissolution ultra rapide ». Chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission d’Emmanuel Macron.

Parallèlement, le mouvement « Bloquons tout » se prépare. Des pots de départ de François Bayrou ont été organisés partout en France, comme un avant-goût de la journée du 10 septembre où l’on annonce blocages, boycotts et grèves. Difficile néanmoins de mesurer l’ampleur du mouvement qui s’organise et dont l’un des enjeux sera la participation de la jeunesse. Plusieurs syndicats étudiants ont, ce dernier jour, décidé de rejoindre le mouvement « Bloquons tout ». Ils alertent notamment sur la précarité des étudiants. Nos journalistes sont allés à leur rencontre.

Alors, qui pour succéder à François Bayrou à Matignon ? Blocages des axes routiers, grèves… À quoi faut-il s’attendre le 10 septembre ? Les étudiants vont-ils rejoindre le mouvement « Bloquons tout » ?

