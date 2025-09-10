recherche
Magazines

"C à vous" mercredi 10 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025 546
"C à vous" mercredi 10 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 10 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 10 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Matignon : Sébastien Lecornu à la recherche du compromis

Alain Duhamel, éditorialiste et essayiste.

Mouvement « bloquons tout »

François Ruffin, député Debout de la Somme.

20:00 C à vous, la suite

Olivier Veran, ancien ministre de la Santé, co-animateur de l’émission “TechCare” aux côtés de Michel Cymes.

Michel Cymes et Philippe Lelièvre pour la pièce de théâtre “Secrets de santé”.

Dernière modification le mercredi, 10 septembre 2025 17:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des &quot;Rencontres du Papotin&quot; le 20 septembre 2025 sur France 2

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 20 septembre 2025 sur France 2

10 septembre 2025 - 19:39

Sur le même thème...

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des &quot;Rencontres du Papotin&quot; le 20 septembre 2025 sur France 2

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 20 septembre 2025 sur France 2

10 septembre 2025 - 19:39

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 14 septembre 2025 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 202…

10 septembre 2025 - 16:12 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL