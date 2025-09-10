"C à vous" mercredi 10 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 10 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 10 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Matignon : Sébastien Lecornu à la recherche du compromis

Alain Duhamel, éditorialiste et essayiste.

Mouvement « bloquons tout »

François Ruffin, député Debout de la Somme.

20:00 C à vous, la suite

Olivier Veran, ancien ministre de la Santé, co-animateur de l’émission “TechCare” aux côtés de Michel Cymes.

Michel Cymes et Philippe Lelièvre pour la pièce de théâtre “Secrets de santé”.