"C à vous" mercredi 10 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 10 septembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Matignon : Sébastien Lecornu à la recherche du compromis
Alain Duhamel, éditorialiste et essayiste.
Mouvement « bloquons tout »
François Ruffin, député Debout de la Somme.
20:00 C à vous, la suite
Olivier Veran, ancien ministre de la Santé, co-animateur de l’émission “TechCare” aux côtés de Michel Cymes.
Michel Cymes et Philippe Lelièvre pour la pièce de théâtre “Secrets de santé”.