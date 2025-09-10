"Quotidien" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mercredi 10 septembre 2025 :
Benjamin Duhamel, journaliste à France Inter.
Moguiz, pour son spectacle "Coucou !" au théâtre de la Porte Saint-Martin.