"Échappées belles" sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 11 septembre 2025 143
"Échappées belles" sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 sur France 5

Samedi 13 septembre 2025 à 21:00, France 5 débutera la diffusion de la 20ème saison inédite du magazine "Échappées belles" dont la première destination sera la Côte d'Opale.

Bienvenue en Côte d’Opale ! Nichée dans les Hauts-de-France, la Côte d’Opale est un territoire de caractère, profondément façonné par la mer, la terre et l’histoire. De Boulogne-sur-Mer aux caps Blanc-Nez et Gris-Nez, en passant par les villages encore très typiques, cette région dévoile une identité forte et sincère, portée par des habitants attachés à leurs racines. Sur 120 km de côte, la Côte d'Opale réunit des paysages variés de plages, de dunes, de marais, d'estuaires et de falaises.

Mais plus encore que ses paysages, ce sont ses habitants qui donnent toute sa couleur à cette terre.

Dans cette émission, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix de rester, de s’ancrer, de s’investir. Ils sont pêcheurs, agriculteurs, artisans, cuisiniers… et ont en commun la fierté d’appartenir à un territoire qu’ils aiment profondément. Par leur engagement quotidien, ils participent à la sauvegarde de leurs traditions, à la préservation de leur environnement, et à la transmission d’un savoir-faire unique, forgé par les siècles et le vent du large.

Ces femmes et ces hommes font le pari de bâtir ici, de créer ici, de vivre ici.

À travers leurs rencontres, l’émission brosse le portrait d’une Côte d’Opale vivante, combative, inventive.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Les Baléares, d'île en île".

