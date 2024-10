"Echappées Belles" : Les Baléares, d'île en île, samedi 26 octobre 2024 sur France 5

Samedi 26 octobre 2024 à 21:05 sur France 5, Jérôme Pitorin vous emmène aux Baléares dans un numéro inédit de la 19ème saison du magazine "Echappées belles".

Peu de destinations connaissent l'importance du secteur touristique comme les Îles Baléares, choisies par les nationaux et les étrangers pour leur intéressante relation entre nature, culture, histoire, gastronomie et loisirs.

L'archipel des Baléares offre pratiquement tout, en plus d'une excellente déconnexion, des kilomètres de plages, des criques étincelantes, des terres montagneuses, des villes et villages typiques, de nombreux lieux classés au patrimoine mondial, et des milliers de secrets cachés. Il n’est donc pas étonnant que les Îles Baléares attirent chaque année près de 16 millions de personnes, ce qui en fait la deuxième destination touristique d'Espagne derrière la Catalogne.

Dès 1962, l’Espagne développe le tourisme grâce à une campagne : « España es diferente ». Elle assiste à une forte croissance du secteur touristique, promouvant les vertus de l’Espagne comme la meilleure destination avec un climat méditerranéen pour profiter des vacances au soleil et à la plage.

Après des années de tourisme de masse qui ont épuisé leurs ressources, les Baléares cherchent aujourd’hui des alternatives : l'objectif est de prolonger la saison, de créer et d'activer des produits touristiques praticables en basse saison, et d'établir de nouvelles offres touristiques basé sur le développement territorial local et la durabilité du tourisme. Avec ces objectifs fixés, le gouvernement des Îles Baléares a favorisé le développement de nouveaux types de tourisme spécifiques comme le vélo, l'agritourisme, la randonnée, le tourisme gastronomique, nautique, etc.

Majorque est la plus grande île des Baléares et celle qui possède la plus grande diversité de paysages. Avec des terres plates, 262 plages sur sa côte et une grande chaîne de montagnes appelée Serra de Tramuntana, Majorque ne laisse pas le visiteur indifférent après l'avoir visitée. Outre les plages et les randonnées, cette île nous offre une multitude de belles villes à visiter, une grande variété de sports, du tourisme rural, etc. Située sur la célèbre « île magique », la ville d’Ibiza vous surprendra avec un imposant centre historique entièrement fortifié, la magnifique Dalt Vila, déclarée Patrimoine mondial en 1999.

Quelques 10 000 personnes ont manifesté ce samedi (25/05/2024) dans la ville espagnole de Palma de Majorque, l'une des principales destinations touristiques d'Espagne, contre le tourisme excessif, l'une des sources de richesse les plus importantes de la région, sous le slogan "Majorque n'est pas à vendre".

En compagnie de Jérôme Pitorin et grâce à des personnes engagées pour une restitution de l’identité locale et fortement liés à la préservation des écosystèmes découvrons ce que les Baléares ont à nous offrir au-delà des fêtes et du tourisme de masse, retrouvant une identité locale longtemps perdue et un respect nouveau pour son environnement.

Les reportages diffusés :

À la recherche d'un tourisme plus responsable

Ibiza by night

Ma vie au village

La nature au forceps

Minorque, l'île du cheval noir

Une mode en liberté.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Spéciale échappée verte, les Bouches du Rhône en action".