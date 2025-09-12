recherche
"Les rencontres de 20h30" en Bourgogne dans une famille de vignerons ce 12 septembre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025
"Les rencontres de 20h30" en Bourgogne dans une famille de vignerons ce 12 septembre 2025 sur France 2

Vendredi 12 septembre 2025, le magazine "Les rencontres de 20h30" sur France 2 se penche sur l'histoire de Lucien et Fanny Rocault, un couple de vignerons qui se bat pour préserver son héritage à Saint-Romain, en Bourgogne.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Vigneron en famille

Cette semaine, "Les rencontres de 20h30" partage le quotidien de Lucien Rocault et de sa femme Fanny, dans le village de Saint-Romain en Bourgogne.

Le couple âgé d’une quarantaine d’années est à la tête d’une famille de quatre enfants, mais aussi d’une vigne. Et cette rentrée a été particulièrement compliquée : entre la sécheresse estivale et la hausse des droits de douane américains, ils sont sur tous les fronts…

Cela fait 18 générations que cette vigne est dans la famille, les Rocault espèrent continuer encore longtemps ! Leur spécificité par rapport aux générations précédentes : ils ont passé les six hectares de parcelles en bio.

Un portrait signé Hélène Eckmann avec Vincent Massot et Alexandru Sechilariu / France.tv Presse.

Dernière modification le vendredi, 12 septembre 2025 16:23
