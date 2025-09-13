recherche
Magazines

"20h30 le samedi" : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 116
"20h30 le samedi" : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 13 septembre 2025 sur France 2, l’histoire d’amour entre la France et les artistes canadiens.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

We love Québec

Cela fait plusieurs mois que la chanteuse québécoise Charlotte Cardin séduit un public français de plus en plus large. Depuis le général de Gaulle et son fameux "Vive le Québec libre", on n’en finit pas de découvrir ces cousins d’Amérique du Nord qui nous ressemblent, un grain de folie et d’auto-dérision en plus !

Réciproquement, les artistes québécois ont tissé un lien très spécial avec notre pays. De Robert Charlebois à Charlotte Cardin, en passant par Garou ou encore Céline Dion, "20h30 le samedi" raconte l’histoire d’amour entre la France et les artistes canadiens.

Une story signée Sophie Wahl, Jean-Charles Guichard et Olivier Marzin.

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 16:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le samedi&quot; : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

"20h30 le samedi" : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

13 septembre 2025 - 16:35

Sur le même thème...

&quot;20h30 le samedi&quot; : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

"20h30 le samedi" : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

13 septembre 2025 - 16:35

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 15 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 4ème soirée sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 15 septembre 2025, voici ce qui v…

13 septembre 2025 - 14:50 L'amour est dans le pré

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL