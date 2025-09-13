"20h30 le samedi" : l'histoire d'amour entre la France et les artistes canadiens ce 13 septembre sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 13 septembre 2025 sur France 2, l’histoire d’amour entre la France et les artistes canadiens.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

We love Québec

Cela fait plusieurs mois que la chanteuse québécoise Charlotte Cardin séduit un public français de plus en plus large. Depuis le général de Gaulle et son fameux "Vive le Québec libre", on n’en finit pas de découvrir ces cousins d’Amérique du Nord qui nous ressemblent, un grain de folie et d’auto-dérision en plus !

Réciproquement, les artistes québécois ont tissé un lien très spécial avec notre pays. De Robert Charlebois à Charlotte Cardin, en passant par Garou ou encore Céline Dion, "20h30 le samedi" raconte l’histoire d’amour entre la France et les artistes canadiens.

Une story signée Sophie Wahl, Jean-Charles Guichard et Olivier Marzin.