"66 Minutes" dimanche 14 septembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 14 septembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Classe moyenne : aux racines d’un grand ras-le-bol

Ils travaillent, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants… et ont le sentiment de ne plus s’en sortir. Bien qu’ils ne soient ni pauvres ni riches, les membres de la classe moyenne voient leur pouvoir d’achat grignoté mois après mois. Essence, courses, cantine, crédit immobilier : tout augmente, sauf leur salaire. Une frustration grandissante, partagée par des millions de Français qui disent aujourd’hui : “On n’y arrive plus.”

Tous racontent la même histoire : celle d’un quotidien sous tension, de fins de mois de plus en plus compliquées, d’une impression d’être oubliés des politiques. Trop “riches” pour toucher des aides, trop “pauvres” pour vivre sereinement.

À travers leurs témoignages et leurs choix de vie, nous découvrirons les vraies causes d’un décrochage silencieux. Inflation, stagnation des salaires, fiscalité jugée injuste : comment la classe moyenne est-elle devenue la grande oubliée du système ? Mais ce ras-le-bol ne se limite pas à l’argent. Il est aussi moral avec une lassitude face à l’effort jamais récompensé, un sentiment d’injustice et une perte de repères.

Le petit Français qui défie les Américains

Il s’appelle Tim Lopes, il a 13 ans et rêve déjà de gloire à l’américaine. Ce jeune prodige du super cross français a traversé l’Atlantique avec son père pour participer à la course la plus mythique de sa discipline : Daytona Beach, en Floride. 2 000 pilotes venus du monde entier, une semaine de compétition acharnée, des chutes spectaculaires, des blessures… mais aussi une promesse : ici, les légendes du super cross naissent.

Pour Tim et sa famille, ce voyage à 10 000 euros est bien plus qu’un pari. C’est un investissement, un rêve, une chance unique d’être repéré. Installé dans une modeste chambre de motel avec son père et son coach, Tim s’apprête à tout donner sur le circuit le plus célèbre du monde. Parviendra-t-il à se faire un nom parmi les futurs champions ? La course débute maintenant.

Mieux pour moins cher : le bon plan des vacances en septembre

Quand certains rangent leur maillot, d’autres dégainent les valises. Car en septembre, vacances riment avec prix cassés !

À Santorin, en Grèce, une semaine vol plus hôtel avec vue sur mer coûte 550 euros, soit quatre fois moins qu’en juillet. Au camping : 70 euros la nuit contre 178 en août. Même les restaurants s’y mettent avec des menus plus soignés, pour moins cher. Moins de monde, plus de soleil… et surtout plus de pouvoir d’achat. Ceux qu’on appelle les "septembristes" ne s’y trompent pas : ils partent après tout le monde mais profitent mieux. Suites bradées, sur-classements, extras offerts : partout, le luxe devient plus accessible. Voyagistes, hôteliers, restaurateurs… tous redoublent d’efforts pour séduire ces vacanciers futés. Comment profiter de tous ces bons plans ? Et si l’été prochain, vous décidiez à votre tour de décaler vos vacances pour en avoir plus pour moins cher ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Électroménager : le salon qui révolutionne votre maison

Cuisines révolutionnaires, écrans XXL ou friteuses nouvelle génération, chaque année, l’IFA de Berlin, le plus grand salon européen de l’électronique grand public, dévoile les technologies qui transformeront nos foyers. Un rendez-vous immanquable pour les géants de l’électroménager, les start-ups innovantes et les curieux venus du monde entier.

Parmi eux : Alexis et Jonathan, deux Français avec 500 euros en poche, bien décidés à repartir avec les gadgets les plus bluffants du salon. Car ici, tout est conçu pour séduire le consommateur : démonstrations spectaculaires, designs futuristes et promesses d’un quotidien simplifié.

Mais l’envers du décor est bien plus stratégique. L’IFA, c’est aussi un ring où les marques se livrent une bataille féroce. Deux entrepreneurs vendéens y jouent leur avenir avec “Joe”, un Airfryer de nouvelle génération. Pannes techniques, négociations tendues, pression maximale : ils doivent convaincre 5 000 acheteurs pour sauver leur entreprise et… 35 emplois.

Face à eux, des mastodontes comme le chinois TCL investissent des millions pour dominer le marché. Pour Alexandru, jeune commercial français de la marque, c’est le grand saut : décrocher un contrat européen avec ses écrans et frigos dernier cri.

À travers ces parcours, plongez dans les allées de ce temple de la technologie, un lieu où s’entremêlent rêves de consommateurs, paris industriels et enjeux financiers colossaux. Car à l’IFA, ce ne sont pas que des appareils qui s’exposent, ce sont les tendances mondiales de demain qui se dessinent.