"Enquêtes criminelles" sur l'affaire Marion Bouchard à revoir sur W9 mercredi 17 septembre 2025

Mercredi 17 septembre 2025 à 21:25, Nathalie Renoux vous proposera de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui revient sur l'affaire Marion Bouchard.

Le 15 janvier 2012, dans un petit appartement du centre de Dijon, une histoire d'amour dévorante a viré au drame. Une crise de jalousie, une violente dispute et un geste « malheureux » pour faire taire celle qui partageait sa vie… Voilà le récit que Fabien Souvigné fera plus tard du meurtre de Marion Bouchard. Bien plus tard, alors qu'il aurait pu prévenir la police et assumer les conséquences de son acte, le jeune homme de 23 ans va au contraire, pendant des semaines, tout mettre en œuvre pour cacher son crime.

“Enquêtes criminelles” vous raconte l'histoire d'un meurtrier diabolique qui va réussir à berner ses propres parents, sa belle-famille, ses amis et même la police. Et si tout le monde n'y verra que du feu, c'est parce que Fabien Souvigné se montre particulièrement ingénieux pour dissimuler l'absence de sa jeune compagne de 21 ans : à chaque fois que les proches de Marion demandent des nouvelles, il trouve toujours une excuse et réussit à gagner du temps.

Plus intrigant encore : lors de la perquisition du domicile du couple, rien de suspect n'est relevé. Les enquêteurs vont alors étudier la piste de l'enlèvement. La famille de Marion Bouchard s'accroche alors à l'espoir de penser Marion encore en vie… loin d'imaginer que Fabien Souvigné a découpé le corps de sa compagne avant d'enterrer les morceaux à différents endroits de la ville.

Seulement, malgré un plan presque parfait, Fabien Souvigné va commettre une série d'erreurs. Et la dernière d'entre elles, celle qui entraîne sa chute, est le résultat d'un incroyable coup de poker des policiers !

En deuxième partie d'émission, “Enquêtes criminelles” s'intéressera au meurtre de Badré Fakir, un père de famille de 43 ans. Lorsque son corps est découvert en septembre 2015, dans les environs de Nîmes, tout porte à croire qu'il a été victime d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. C'est d'ailleurs sur cette piste que Catarina Castro, son ex-femme, oriente les enquêteurs.

Mais pour les sœurs de Badré Fakir, la vérité serait toute autre : elles accusent Catarina d'avoir tendu un piège diabolique à son ex-mari. Seulement, vu la corpulence de la victime, mesurant plus d'1m80 et pesant autour de 100 kg, il semble peu probable qu'elle ait agi seule…