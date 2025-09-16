"C à vous" mardi 16 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 16 septembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
L'armée israélienne a démarré son offensive principale sur la ville de Gaza
Frédéric Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris.
L'acteur et réalisateur américain Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans
Éric Libiot, rédacteur en chef d'Écran total.
Guillaume Evin, écrivain et critique de cinéma, auteur de "Robert Redford" aux éditions Casa.
20:00 C à vous, la suite
Pierre Richard et Timy-Joy Marbot pour le film "L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme" en salle ce mercredi
Stéphane Bern, pour l’émission “Le monument préféré des Français 2025”, diffusé demain à 21:10 sur France 3.
Dans la cuisine de C à vous
Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux.