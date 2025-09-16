"C à vous" mardi 16 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 16 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 16 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

L'armée israélienne a démarré son offensive principale sur la ville de Gaza

Frédéric Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris.

L'acteur et réalisateur américain Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans

Éric Libiot, rédacteur en chef d'Écran total.

Guillaume Evin, écrivain et critique de cinéma, auteur de "Robert Redford" aux éditions Casa.

20:00 C à vous, la suite

Pierre Richard et Timy-Joy Marbot pour le film "L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme" en salle ce mercredi

Stéphane Bern, pour l’émission “Le monument préféré des Français 2025”, diffusé demain à 21:10 sur France 3.

Dans la cuisine de C à vous

Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux.