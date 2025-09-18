recherche
"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Bertrand Cantat samedi 20 septembre 2025 sur TFX

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025
"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Bertrand Cantat samedi 20 septembre 2025 sur TFX

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10, Karine Ferri vous proposera sur TFX un inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur l'affaire Bertrand Cantat.

Deux stars amoureuses, une mystérieuse dispute et une fin tragique...

Au cœur de l'été 2003, la mort de Marie Trintignant, tuée sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat, fait la Une de tous les journaux.

À l'époque, beaucoup ne veulent voir dans ce drame qu'un tragique accident... Mais aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, c'est un autre mot qui est sur toutes les lèvres : un féminicide.

Pour bien comprendre cette affaire, et les passions qu'elle déchaine, il faut questionner les faits. Que s'est-il vraiment passé dans la chambre 35 de l'hôtel Domina Plaza à Vilnius ce 27 juillet 2003 ? Quels sont les nouveaux éléments survenus depuis le drame, et qui viennent encore alourdir le dossier ?

