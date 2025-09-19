recherche
"Les rencontres de 20h30" avec Philippe Croizon vendredi 19 septembre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025
"Les rencontres de 20h30" avec Philippe Croizon vendredi 19 septembre 2025 sur France 2

Vendredi 19 septembre 2025 après le 20H de France 2, le magazine "Les rencontres de 20h30" se penche sur le destin extraordinaire de Philippe Croizon.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Philippe Croison : rien d'impossible

Cette semaine, "Les rencontres de 20h30" se penchent sur le destin extraordinaire de Philippe Croizon.

À 26 ans, cet ouvrier métallurgiste a été victime d'un accident : il a reçu une décharge de 20 000 volts. Il a échappé de peu à la mort, mais il a fallu l’amputer de ses quatre membres.

Qu’importe, Philippe a décidé que rien ne l’arrêterait. Traverser la Manche à la nage, sauter en parachute, faire le Paris-Dakar, ou relier les cinq continents à la nage... Philippe s’est accroché et a réalisé ces exploits.

Cette histoire, il la raconte aujourd’hui dans la toute la France, auprès des jeunes et des moins jeunes, avec une mission : devenir un distributeur d’énergie positive.

Un portrait signé Mélanie Gallard avec Alexandru Sechilariu / Francetv presse.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 18:35
Publié dans Magazines, Vendredi
