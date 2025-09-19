"Les rencontres de 20h30" avec Philippe Croizon vendredi 19 septembre 2025 sur France 2

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.
Philippe Croison : rien d'impossible
Cette semaine, "Les rencontres de 20h30" se penchent sur le destin extraordinaire de Philippe Croizon.
À 26 ans, cet ouvrier métallurgiste a été victime d'un accident : il a reçu une décharge de 20 000 volts. Il a échappé de peu à la mort, mais il a fallu l’amputer de ses quatre membres.
Qu’importe, Philippe a décidé que rien ne l’arrêterait. Traverser la Manche à la nage, sauter en parachute, faire le Paris-Dakar, ou relier les cinq continents à la nage... Philippe s’est accroché et a réalisé ces exploits.
Cette histoire, il la raconte aujourd’hui dans la toute la France, auprès des jeunes et des moins jeunes, avec une mission : devenir un distributeur d’énergie positive.
Un portrait signé Mélanie Gallard avec Alexandru Sechilariu / Francetv presse.