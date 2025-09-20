"C à vous" samedi 20 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 20 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 20 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Un rapport prône une réforme en faveur du soutien à domicile des personnes âgées

Frédéric Bizard, économiste spécialiste de la santé.

Victor Castanet, journaliste d’investigation indépendant.

Affaire Robert Boulin : plus de 45 ans après, le mystère reste entier

Maître Didier Seban, avocat de Fabienne Boulin, fille de Robert Boulin.

Benoît Collombat, directeur de la cellule investigation de Radio France.

20:00 C à vous, la suite

Nagui, pour l’émission "Taratata numéro 600" sur France 2.

Marie-France Brière pour son livre "Que tal ? La vie d'artiste".

Michou, youtubeur, pour “Terminal 1 : un aéroport abandonné – 16 joueurs – une seule règle, survivre”.