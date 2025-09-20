"C dans l'air" samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 20 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 20 septembre 2025, Aurélie Casse reçoit Manon Loizeau, réalisatrice du documentaire « Politzek, les voix qui défient le Kremlin », co-réalisé avec Ekaterina Mamontova, et diffusé ce dimanche 21 septembre sur France 5 dans « Le monde en face ».

En Russie, critiquer la guerre en Ukraine ou le régime de Vladimir Poutine est devenu un crime. Des milliers de citoyens ordinaires sont arrêtés, jugés, emprisonnés. On les appelle les “Politzek” : les prisonniers politiques. Tourné clandestinement pendant près d'un an, Politzek, les voix qui défient le Kremlin donne la parole à celles et ceux qui, malgré la peur, refusent et dénoncent la Russie répressive de Vladimir Poutine. À travers les histoires croisées d'un adolescent condamné à cinq ans de prison pour avoir critiqué le pouvoir sur les réseaux sociaux, d'une jeune artiste emprisonnée pour avoir collé des étiquettes contre la guerre, d'un militant des droits humains et d'une metteuse en scène de théâtre subissant des procès kafkaïens, le film décrypte la machine répressive de l'État russe. Des images rares, des voix brisées mais debout, et un récit profondément humain sur la résistance étouffée.

Manon Loizeau, réalisatrice, prix Albert Londres et ancienne correspondance à Moscou viendra partager les coulisses de ce récit clandestin et décrypter les enjeux d’une résistance qui, au prix de la liberté et parfois de la vie, ose encore défier le Kremlin.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.

Nathalie Mauret, reporter politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine.

Sophie Fay, journaliste au service économie au Monde.

Le thème de l'émission :

Lecornu face à l'ultimatum des syndicats

Les syndicats lui donnent jusqu'à mercredi prochain. Sébastien Lecornu a jusqu'à cette date pour éviter une nouvelle journée de mobilisation. L'intersyndicale réclame l’abandon de l’ensemble du projet de budget présenté par son prédécesseur, François Bayrou. Pour leur répondre, le nouveau Premier ministre a proposé de les rencontrer ce mercredi à 10h.

Toujours à la recherche d'une voie de passage pour faire passer un budget, Lecornu est obligé de tenir compte des revendications de la rue. Il ne se fixe aucune limite de calendrier, si ce n'est les obligations en matière de présentation du budget. Il doit aussi prendre en compte la défiance des Français envers sa classe politique, jugée trop peu exemplaire. Les frais de représentations d'Anne Hidalgo entre 2020 et 2024 - au moins 75.000 euros – est un exemple de ce qui choque aujourd'hui. Lecornu, lui, a décidé de mettre fin aux avantages à vie accordés aux anciens Premiers ministres.

Quelles seront les conséquences économiques de cette période ? Les patrons d'entreprise se disent inquiets. Face à l'instabilité politique, la consommation risque de faiblir et d'aggraver les difficultés. Les acteurs économiques ont besoin de constance.

Les retraités, eux, ne digèrent toujours pas les mots de François Bayrou à elur sujet. L'ex-Premier ministre leur avait donné une part de responsabilité dans l’augmentation de la dette, décidée pour leur «confort». Les « boomers », ces 14 millions de Français nés entre 1945 et 1965, rappellent avoir travaillé toute leur vie et mérité leur retraite. Le danger de générations qui se dressent les unes contre les autres est toutefois un risque en France.

Alors, Lecornu peut-il contenter les syndicats ? Les patrons d'entreprise ont-ils raison de s'inquiéter ? Les boomers vivent-ils vraiment mieux que les jeunes ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.