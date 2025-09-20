"66 Minutes" dimanche 21 septembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chiens et chats : vos animaux tyrans !

Ils tirent sur leur laisse, détruisent tout, grognent sur les enfants, n’écoutent rien… : ces chiens que l’on adore deviennent ingérables. Face à ces comportements à la limite du supportable, une nouvelle tendance explose : celle des coachs pour animaux. Véritables "super-nanny canines", ils interviennent à domicile ou dans des centres spécialisés pour reprendre la main… sur les maîtres comme sur les chiens. En France, un foyer sur deux possède un animal. Et pour certains maîtres débordés, vivre avec son chien devient un enfer au quotidien. Mais bien souvent, ce n’est pas l’animal le vrai problème. Postures mal comprises, règles absentes, incohérences dans l’éducation, les erreurs humaines sont nombreuses.

Vous découvrirez des solutions concrètes, des transformations spectaculaires et des méthodes parfois bluffantes. Dressage, thérapie comportementale, immersion en centre de rééducation, des maîtres au bord de la rupture vont tenter le tout pour le tout pour retrouver une relation sereine avec leur compagnon à quatre pattes.

Nids de poule, ralentisseurs : les pièges de la route nous coûtent cher

On dit que les Français râlent au volant. Mais parfois, ils ont de bonnes raisons de le faire ! Conduire devient un parcours du combattant : nids de poule, routes crevassées, ralentisseurs mal conçus… plus d’une route sur dix est jugée en mauvais état. Résultat : les voitures s’abîment plus vite, les réparations s’enchaînent. Et la facture grimpe. Amortisseurs, pneus, pare-chocs, des centaines d’euros s’envolent à cause de routes en mauvais état.

Face à l’urgence, certaines communes s’organisent. Dans l’Ain, un maire s’équipe d’une application innovante pour cartographier les voies à réparer. Ailleurs, faute de budget, c’est carrément les agriculteurs du coin qui sortent les pelles et le goudron pour reboucher les trous ! Mais tous ne prennent pas les choses avec philosophie. Certains citoyens montent au front et partent en guerre contre les ralentisseurs illégaux. Trop hauts, mal placés, dangereux, selon eux 90 % ne respecteraient pas la loi. Ils traquent les dos-d’âne hors normes et déposent plainte contre les communes. Mais pour quels résultats ? Quant aux motards et cyclistes, ils dénoncent un fléau grandissant : les coussins berlinois. Bon marché, mais glissants et mal fixés, ces ralentisseurs "discount" provoquent des accidents parfois graves. Les témoignages se multiplient, les vidéos chocs aussi.

Enquête sur un mal français qui secoue vos trajets … et votre portefeuille.

Courtepaille : la légende du grill veut rallumer le feu !

On l’a tous connue, cette maison ronde au toit de chaume, cette odeur de viande grillée sur les braises, ce maître grillardin en tablier devant les flammes… Courtepaille, c’est bien plus qu’un restaurant : c’est un souvenir de vacances, une pause réconfortante sur la route, une institution à la française. Et bonne nouvelle : la légende est de retour ! Des générations entières s’y sont attablées, des scènes cultes y ont même été tournées. Souvenez-vous, dans Les Visiteurs, c’est bien devant une Courtepaille que Godefroy de Montmirail s’étonne du monde moderne.

Mais après avoir frôlé l’extinction, l’enseigne mythique renaît, portée par un amoureux de la restauration : Alexandre Baudaire. Son rêve ? Redonner vie à cette icône en gardant ce qui a fait son charme : la chaleur du feu, les recettes simples et les portions généreuses. Fini le toit de chaume, place au zinc et à une déco plus moderne, mais au cœur de chaque salle, le grill crépite toujours. C’est là que le grillardin fait son show et que la magie opère. Mais attention : loyers trop élevés, rénovation coûteuse, visibilité à regagner, redonner vie à ces lieux mythiques, c’est un vrai défi.

Yachts XXL : toujours plus grands, toujours plus beaux

Yachts spectaculaires, voiliers d’exception, catamarans futuristes, chaque année, le Yachting Festival de Cannes (Alpes-Maritimes) réunit les plus beaux bateaux du monde, dans un décor de carte postale. Un univers de luxe, mais pas que. Car derrière les coques brillantes, ce salon est peuplé de personnages inattendus et de belles surprises.

Anthony et Carole, couple débrouillard venu sans invitation ni carnet de chèques ne raterait ce salon pour rien au monde. Leur rituel ? Se faufiler entre les pontons, repérer un vendeur sympathique… et tenter de monter à bord. Chaque visite est une victoire, chaque regard un émerveillement. Pas besoin d’être millionnaire pour rêver en grand.

Il y a aussi Foulques, figure incontournable du port. Depuis vingt ans, ce courtier vend et cherche des yachts pour des clients fortunés. Cette année, faute de place officielle, il embarque ses acheteurs sur son propre bateau, direction le large pour visiter ses deux pépites : un yacht à 700 000 euros et un autre à 3,5 millions. Négociations à fleur d’eau, carnet d’adresses affûté, et sens du théâtre, Foulques transforme chaque vente en aventure.

Plus loin, un autre rêve prend forme. Celui de Franck David, ancien champion olympique de Planche à Voile, qui dévoile son catamaran ModX : 100 % électrique, à ailes rétractables, luxueux et visionnaire. Un pari audacieux pour révolutionner la plaisance de demain.

Et puis il y a les artisans. Dylan et Christelle vendent d’incroyables scooters sous-marins à 690 euros, Agnieszka et Frédéric brodent coussins et vaisselle sur mesure. À Cannes, on croise sur les quais des fortunes, des créateurs, des rêveurs. Et parfois, la magie opère.