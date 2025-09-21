"13h15 le dimanche" retrace l'affaire du Dr Petiot ce 21 septembre 2025 sur France 2

Ce 21 septembre 2025, le magazine "13h15 le dimanche" retrace l’une des plus célèbres affaires criminelles dans le Paris occupé de la Seconde Guerre mondiale : celle d'un tueur en série machiavélique, le Dr Petiot.

"13h15 le dimanche" revient sur la traque du Dr Petiot, un tueur en série sous l'Occupation.

À partir des mémoires du commissaire qui a mené l'enquête, les interrogatoires de police et son procès, les reconstitutions du magazine restituent l’atmosphère des années 1940 et donnent chair au duel auquel se livrent le médecin criminel frappé par la folie et le commissaire rusé et déterminé.

En mars 1944, dans un Paris occupé, à deux pas de l’Arc de Triomphe, les pompiers interviennent sur un début d’incendie dans la cave d’un hôtel particulier appartenant à un certain Dr Petiot. Leur découverte est effrayante : de nombreux corps sont en train de brûler, un véritable charnier en plein Paris.

Le commissaire Massu, patron de la Brigade criminelle, est chargé de l’enquête. C'est un flic de légende, surnommé l’As de la Crim’. Très vite, il comprend qu’il se trouve face à une affaire hors norme. Qui est le Dr Marcel Petiot ? Et comment le retrouver ? Ses hommes le traquent sans relâche. Ce qu’ils vont bientôt découvrir dépasse l’entendement.

Une série en 4 épisodes signée Ségolène Chaplin, Arnaud de Foucaucourt, Arnaud Duault et Tom Demarcq / Brainworks.