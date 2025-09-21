"Affaires sensibles - La traque du monstre de Florence" dimanche 21 septembre 2025 sur France 2

Dimanche 21 septembre 2025 à 15:10 sur France 2, le magazine "Affaires sensibles" plonge dans la traque sans fin de celui qui fut baptisé le "monstre de Florence", un tueur en série et pervers sexuel, soupçonné d'avoir commis 16 meurtres entre 1968 et 1985 en Italie.

Dans les années 1980, l'Italie connaît une vague de crimes particulièrement sordides. Le tueur opère dans les collines de la campagne florentine et cible des couples qui campent ou qui se sont isolés à bord de leur voiture pour des ébats amoureux. Son modus operandi est immuable : il tue d'abord l'homme à coups de revolver, puis sa compagne, avant de lui infliger de terribles mutilations. Comble de l'horreur, il prélève des organes sexuels qu'il emporte avec lui.

La psychose gagne la région de Florence, et s'étend même au-delà des frontières lorsqu'un couple de jeunes Français, Nadine Mauriot et Jean-Michel Kraveichvili, venus passer quelques jours de vacances en amoureux en Toscane, est sauvagement assassiné par celui que la police et la presse surnomment dès lors le "monstre de Florence".

L'enquête suit de multiples pistes : un groupe de voyeurs qui sévit dans les collines, un paysan au lourd passé criminel, et même de mystérieux commanditaires adeptes de messes noires et de rites satanistes. Elle donnera lieu à l'arrestation d'un suspect, dont le procès sera pour la première fois retransmis en direct à la télévision italienne. Faute de preuves suffisantes, il sera finalement acquitté. L'État fait appel, mais il meurt avant d'être rejugé, emportant avec lui ses secrets. Deux de ses complices présumés seront condamnés à de lourdes peines. Le vrai tueur a-t-il réellement été arrêté ? Pour certains, le doute subsiste.

Aujourd'hui encore, les proches des victimes françaises dénoncent une enquête truffée d'erreurs et de faux témoignages. Ils ont engagé un enquêteur italien et constitué un dossier pour demander une réouverture officielle des investigations. L'affaire du "monstre de Florence" n'est peut-être pas terminée.

Un documentaire de Paul Sanfourche, Pierre Duyckaerts et Michel Pignard.