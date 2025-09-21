"Prenez soin de vous !", formation aux gestes qui sauvent" sur France 5 mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre à 21:05 sur France 3 dans "Prenez soin de vous !", Agathe Lecaron, Théo Curin, Joëlle Goron et Ismaël Khelifa auront pour mission de se former aux gestes qui sauvent.

Dans ce numéro inédit, Marine Lorphelin, médecin généraliste et présentatrice de Prenez soin de vous !, a lancé un défi de taille à quatre animateurs de France Télélvisions : apprendre à sauver des vies !

Agathe Lecaron, Théo Curin, Joëlle Goron et Ismaël Khelifa ont une mission : se former aux gestes qui sauvent. Avec eux, vous pourrez apprendre à réaliser un massage cardiaque ou à secourir une victime de fausse route. Parce qu’en cas d’urgence, le premier sauveteur, c’est vous !

Si tout le monde a déjà entendu parler des gestes de premiers secours, combien d’entre nous sauraient les réaliser efficacement en cas d’urgence ? Maîtriser ces gestes est pourtant vital. Si tous les Français étaient formés, on estime que 20 000 vies pourraient être sauvées chaque année !

Tout au long du programme, Marine Lorphelin va accompagner :

Agathe Lecaron, présentatrice de Bel & Bien ensemble sur France 2, qui s’est longtemps promis de se former aux gestes qui sauvent, mais n’avait jamais pris le temps de le faire.

Théo Curin, présentateur de SLAM et vice-champion du monde de natation handisport, qui peut traverser le lac Titicaca à la nage, mais n’a aucune idée de la conduite à tenir en cas de noyade.

Joëlle Goron, chroniqueuse au Mag de la santé, qui s’est toujours reposée sur son mari pour gérer les urgences. À 81 ans, c’est la doyenne de cette formation.

Ismaël Khelifa, le globe-trotteur et présentateur d’Échappées belles, qui s’est déjà formé aux gestes qui sauvent, mais c’était il y a plus de dix ans !

Tous les quatre se sont lancés sans hésiter dans cette mission avec beaucoup d’implication et d’énergie. En immersion avec les équipes de premiers secours, ils vont prendre conscience que l’urgence ne prévient pas et ils rencontreront des héros du quotidien qui ont sauvé des vies.

Et vous pourrez, vous aussi, apprendre à leurs côtés à placer une victime en position latérale de sécurité, à stopper une hémorragie à l’aide d’un garrot et à gérer une fausse route ou un arrêt cardiaque. Et au terme de cette formation, les animateurs devront faire face à des situations d’urgence plus vraies que nature dans le plus grand centre de formation de pompiers d’Europe !